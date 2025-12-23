24 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 24 декабря
- День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками
24 декабря в России отмечается один из Дней воинской славы — годовщина взятия крепости Измаил войсками под командованием Александра Суворова в ходе русско-турецкой войны конца XVIII века. Измаил считался практически неприступной крепостью: мощные укрепления, глубокие рвы, многочисленный гарнизон и выгодное расположение на берегу Дуная делали его ключевой опорной точкой Османской империи. После нескольких неудачных попыток штурма руководство операцией было доверено Суворову, который провел тщательную подготовку и решился на стремительный одновременный удар с нескольких направлений.
Штурм длился около девяти часов и завершился полной победой русских войск. Взятие Измаила стало переломным моментом войны и приблизило подписание Ясского мирного договора, по итогам которого Россия укрепила позиции в Причерноморье. Это событие навсегда вошло в военную историю страны как пример решительности и стратегического гения Суворова.
Фрагмент диорамы «Штурм Измаила». Художники Московской студии военных художников имени М.Б. Грекова — Е.И. Данилевский, В.М. Сибирский. 1972—1974 г.г.М. Зисман/РИА Новости
- День Конституции Республики Башкортостан
24 декабря 1993 года Верховный Совет Башкортостана принял основной закон республики, определивший правовые основы ее развития в составе Российской Федерации. Конституция закрепила принципы федерализма, межнационального согласия и равенства граждан, а также стала фундаментом для формирования органов власти и местного самоуправления. Кстати, эта Конституция стала четвертой по счету в истории республики, она была принята спустя всего 12 дней после всенародного голосования за основной закон страны.
- День ФАПСИ
Этот день традиционно считается профессиональным праздником специалистов, отвечающих за защищенную передачу данных. Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ) было создано указом президента РСФСР 24 декабря 1991 года. Агентство объединило несколько ведомств и подразделений, включая структуры, ранее входившие в систему КГБ, и отвечало за криптографическую защиту, правительственную связь и радиоэлектронную разведку.
В 2003 году ФАПСИ было упразднено, а его функции распределены между ФСБ, СВР и Федеральной службой охраны. Несмотря на это, дата 24 декабря продолжает символически объединять специалистов, работающих в сфере государственной связи и информационной безопасности.
- День украшения елки
24 декабря во многих странах — символическая дата украшения елки. Эта традиция стала поводом для неформального и теплого праздника, связанного с ожиданием зимних торжеств.
Традиция наряжать ель берет начало в Германии, а в России она закрепилась в Петровскую эпоху. Изначально деревья украшали фруктами, орехами и свечами, позже появились стеклянные игрушки, ватные фигурки и гирлянды. Со временем елка стала одним из главных атрибутов Нового года и Рождества.
- День варежки
24 декабря отмечается необычный и по-домашнему уютный праздник — День варежки. Он посвящен одному из самых практичных предметов зимнего гардероба, без которого сложно представить зиму в России.
В отличие от перчаток, варежки лучше сохраняют тепло, поэтому на протяжении веков оставались незаменимыми в северных регионах. Их носили все — от крестьян до знати, а внешний вид и материалы могли многое рассказать о статусе владельца.
- День путешествий по витринам
Идея этого праздника — посмотреть на город глазами прохожих, для которых витрины становятся маленькими театральными сценами. В некоторых странах он сопровождается флешмобами, перформансами и инсталляциями. Манекены «оживают», звучит музыка, а прохожие становятся зрителями импровизированных представлений.
Однако для большинства людей праздник ассоциируется с неспешными прогулками, поиском подарков и ощущением приближающегося праздника, когда город наполняется светом и движением.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 24 декабря в других странах
День покупок в последнюю минуту — США. Забавный праздник посвящен тем, кто откладывает приобретение рождественских подарков до последнего момента. Этот день стал неотъемлемой частью американской культуры потребления.
Хорошая ночь — Мексика. Один из ключевых дней рождественского цикла, когда семьи собираются за праздничным столом, обмениваются подарками, участвуют в богослужениях и встречают Рождество.
Праздник семи рыб — Италия. 24 декабря итальянцы устраивают традиционную для Сочельника трапезу. Как правило, на стол подают семь различных блюд из рыбы и морепродуктов в знак уважения к традиции поста в канун Рождества.
Религиозные праздники 24 декабря
- День памяти преподобного Даниила Столпника
Даниил Столпник — один из самых известных подвижников V века, избравший путь строгого аскетизма. Его духовный подвиг был связан со столпничеством — многолетней молитвой на возвышении вдали от мирской суеты.
На протяжении десятилетий к Даниилу стекались люди за советом, утешением и исцелением. Его духовный авторитет признавали не только простые верующие, но и византийские императоры.
Преподобный прославился даром слова и пророчества, а его жизнь стала примером полного самоотречения ради веры.
- День памяти преподобного Никона Печерского
Преподобный Никон Печерский, прозванный Сухим, принял монашество в Киево-Печерской лавре, отказавшись от богатства и знатного происхождения. Во время набега половцев он был пленен и подвергнут жестоким мучениям.
Несмотря на страдания, Никон сохранил веру и смирение. Согласно преданию, по молитвам он был чудесным образом освобожден и перенесен обратно в монастырь. Его пример — напоминание о верности христианским идеалам даже в самых тяжелых обстоятельствах.
Никон ПечерскийWikimedia Commons
- Рождественский сочельник у католиков
Сочельник — день духовной подготовки к Рождеству Христову. В католической традиции богослужение в этот день носит название «вигилия». Праздник связан с ожиданием чуда Рождества и воспоминанием о Вифлеемской звезде.
В этот день верующие посещают мессы, которые начинаются вечером и часто переходят в ночное богослужение. Особое место занимает семейный ужин, предваряемый чтением Евангелия и общей молитвой.
Традиция обмена облатками (круглыми листками пресного теста с изображениями на рождественские темы или христианскими символами) и оставленное за столом пустое место символизируют открытость, память о близких и готовность принять каждого, кто нуждается в тепле и поддержке.
Народные праздники и приметы 24 декабря
- Никонов день
Никонов день на Руси отмечали в память о святом Никоне Печерском. В этот праздник обращали особое внимание на солнце и свет, веря, что они способны отогнать темные силы. Считалось, что молитвы, произнесенные сегодня, принесут душевное спокойствие. В Никонов день крестьяне продолжали готовиться к холодам, утепляли избы и чинили одежду.
Существовали и обрядовые традиции, связанные с приворотами и наблюдением за природой. Например, можно было загадать заветное желание, после чего отломить яблочную ветвь и поставить ее в воду в тепле. Если к Рождеству она даст листочки, желание исполнится.
- Приметы
Солнечные лучи словно тянутся к земле — к скорой вьюге.
Если вокруг солнца появляются светлые отсветы — жди морозы.
Если пища при готовке переливается через край — небо скоро затянет тучами.
Вороны беспокойно кружат — надвигается буря.
Если белки собираются в одном дупле — скоро наступят сильные холода.
Какие исторические события произошли 24 декабря
- 1777 год — капитан Джеймс Кук во время экспедиции в Тихом океане открыл остров, который позже получил название остров Рождества.
- 1801 год — английский инженер Ричард Тревитик продемонстрировал первый в истории паровой автомобиль, положив начало развитию самоходного транспорта.
- 1865 год — в США создана организация Ку-клукс-клан, сыгравшая мрачную роль в истории страны и расовых отношений.
Собрание Ку-клукс-клана недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. 13 февраля 1925 годаAP
- 1906 год — канадский изобретатель Реджинальд Фессенден провел первую музыкальную радиопередачу, ознаменовав рождение радиовещания.
- 1914 год — английские и немецкие солдаты устроили негласное перемирие на Западном фронте Первой мировой войны.
- 1951 год — Ливия получила независимость и стала суверенным государством под названием Соединенное Королевство Ливия во главе с королем Идрисом I.
- 1958 год — Верховный Совет СССР принял закон о реформе системы образования, введя обязательное восьмилетнее обучение и положив начало созданию сети ПТУ.
- 1979 год — состоялся первый успешный запуск европейской ракеты-носителя «Ариан», открывший новую страницу в истории космонавтики.
- 1982 год — в СССР прошел первый полет опытного образца тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан».
- 1991 год — Российская Федерация официально заняла место СССР в Организации Объединенных Наций.
Дни рождения и юбилеи
- В 1703 году родился Алексей Чириков — русский мореплаватель и исследователь северной части Тихого океана.
- В 1818 году родился Джеймс Прескотт Джоуль — английский физик, один из основателей термодинамики.
- В 1868 году родился Эмануил Ласкер — немецкий шахматист, чемпион мира.
- В 1888 году родился Майкл Кертис — американский кинорежиссер, лауреат «Оскара».
- В 1901 году родился Александр Фадеев — советский писатель и общественный деятель, журналист, военный корреспондент, автор романа «Молодая гвардия».
- В 1903 году родилась Любовь Добржанская — народная артистка СССР, известна по таким картинам, как «Берегись автомобиля» и «Ирония судьбы».
- В 1905 году родился Говард Хьюз — американский предприниматель, инженер, пионер авиации, режиссер и продюсер, обладатель одного из самых крупных состояний в США в 1960-е годы.
- В 1906 году родился Джеймс Хедли Чейз — английский писатель, автор детективных романов.
- В 1924 году родился Виктор Балашов — советский и российский диктор Всесоюзного радио и Центрального телевидения, народный артист РФ.
- В 1936 году родился Анатолий Равикович — актер театра и кино, народный артист РСФСР, стал популярным благодаря роли Льва Евгеньевича Хоботова в фильме «Покровские ворота».
- В 1945 году родился Лемми — музыкант, лидер группы Motörhead.
Основатель Motorhead Лемми в Мюнхене, 1986 годFryderyk Gabowicz/picture alliance/Global Look Press
- В 1946 году родился Леонид Филатов — актер, режиссер и поэт, автор пьесы «Про Федота-стрельца, удалого молодца».
Кто отмечает дни рождения
- 85 лет исполняется Григорию Криссу — олимпийскому чемпиону по фехтованию.
- 72 года исполняется Елене Шаниной — народной артистке РФ, получившей известность благодаря роли Эллочки-людоедки в фильме «12 стульев».
- 55 лет исполняется Олегу Скрипочке — космонавту, Герою России.
- 53 года исполняется Рики Мартину — певцу и лауреату премии «Грэмми».
Рики МартинJordan Strauss/AP
- 51 год исполняется Стефани Майер — американской писательнице, автору серии книг «Сумерки».
- 43 года исполняется Диме Билану — певцу, автору песен, заслуженному артисту РФ, первому российскому победителю «Евровидения».
Певец Дима БиланЕвгения Новоженина/РИА «Новости»