24 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 24 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

24 декабря в России отмечают День воинской славы — годовщину взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками. Западные христиане готовятся к встрече Рождества, сегодня Сочельник — канун праздника. Православные верующие чтут память преподобного Даниила Столпника. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 24 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 24 декабря

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками

24 декабря в России отмечается один из Дней воинской славы — годовщина взятия крепости Измаил войсками под командованием Александра Суворова в ходе русско-турецкой войны конца XVIII века. Измаил считался практически неприступной крепостью: мощные укрепления, глубокие рвы, многочисленный гарнизон и выгодное расположение на берегу Дуная делали его ключевой опорной точкой Османской империи. После нескольких неудачных попыток штурма руководство операцией было доверено Суворову, который провел тщательную подготовку и решился на стремительный одновременный удар с нескольких направлений.

Штурм длился около девяти часов и завершился полной победой русских войск. Взятие Измаила стало переломным моментом войны и приблизило подписание Ясского мирного договора, по итогам которого Россия укрепила позиции в Причерноморье. Это событие навсегда вошло в военную историю страны как пример решительности и стратегического гения Суворова.

close Фрагмент диорамы «Штурм Измаила». Художники Московской студии военных художников имени М.Б. Грекова — Е.И. Данилевский, В.М. Сибирский. 1972—1974 г.г. М. Зисман/РИА Новости

День Конституции Республики Башкортостан

24 декабря 1993 года Верховный Совет Башкортостана принял основной закон республики, определивший правовые основы ее развития в составе Российской Федерации. Конституция закрепила принципы федерализма, межнационального согласия и равенства граждан, а также стала фундаментом для формирования органов власти и местного самоуправления. Кстати, эта Конституция стала четвертой по счету в истории республики, она была принята спустя всего 12 дней после всенародного голосования за основной закон страны.

День ФАПСИ

Этот день традиционно считается профессиональным праздником специалистов, отвечающих за защищенную передачу данных. Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ) было создано указом президента РСФСР 24 декабря 1991 года. Агентство объединило несколько ведомств и подразделений, включая структуры, ранее входившие в систему КГБ, и отвечало за криптографическую защиту, правительственную связь и радиоэлектронную разведку.

В 2003 году ФАПСИ было упразднено, а его функции распределены между ФСБ, СВР и Федеральной службой охраны. Несмотря на это, дата 24 декабря продолжает символически объединять специалистов, работающих в сфере государственной связи и информационной безопасности.

День украшения елки

24 декабря во многих странах — символическая дата украшения елки. Эта традиция стала поводом для неформального и теплого праздника, связанного с ожиданием зимних торжеств.

Традиция наряжать ель берет начало в Германии, а в России она закрепилась в Петровскую эпоху. Изначально деревья украшали фруктами, орехами и свечами, позже появились стеклянные игрушки, ватные фигурки и гирлянды. Со временем елка стала одним из главных атрибутов Нового года и Рождества.

День варежки

24 декабря отмечается необычный и по-домашнему уютный праздник — День варежки. Он посвящен одному из самых практичных предметов зимнего гардероба, без которого сложно представить зиму в России.

В отличие от перчаток, варежки лучше сохраняют тепло, поэтому на протяжении веков оставались незаменимыми в северных регионах. Их носили все — от крестьян до знати, а внешний вид и материалы могли многое рассказать о статусе владельца.

День путешествий по витринам

Идея этого праздника — посмотреть на город глазами прохожих, для которых витрины становятся маленькими театральными сценами. В некоторых странах он сопровождается флешмобами, перформансами и инсталляциями. Манекены «оживают», звучит музыка, а прохожие становятся зрителями импровизированных представлений.

Однако для большинства людей праздник ассоциируется с неспешными прогулками, поиском подарков и ощущением приближающегося праздника, когда город наполняется светом и движением.

close Mariia Boiko/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 24 декабря в других странах

День покупок в последнюю минуту — США. Забавный праздник посвящен тем, кто откладывает приобретение рождественских подарков до последнего момента. Этот день стал неотъемлемой частью американской культуры потребления.

Хорошая ночь — Мексика. Один из ключевых дней рождественского цикла, когда семьи собираются за праздничным столом, обмениваются подарками, участвуют в богослужениях и встречают Рождество.

Праздник семи рыб — Италия. 24 декабря итальянцы устраивают традиционную для Сочельника трапезу. Как правило, на стол подают семь различных блюд из рыбы и морепродуктов в знак уважения к традиции поста в канун Рождества.

close Brent Hofacker/Shutterstock/FOTODOM

Религиозные праздники 24 декабря

День памяти преподобного Даниила Столпника

Даниил Столпник — один из самых известных подвижников V века, избравший путь строгого аскетизма. Его духовный подвиг был связан со столпничеством — многолетней молитвой на возвышении вдали от мирской суеты.

На протяжении десятилетий к Даниилу стекались люди за советом, утешением и исцелением. Его духовный авторитет признавали не только простые верующие, но и византийские императоры.

Преподобный прославился даром слова и пророчества, а его жизнь стала примером полного самоотречения ради веры.

День памяти преподобного Никона Печерского

Преподобный Никон Печерский, прозванный Сухим, принял монашество в Киево-Печерской лавре, отказавшись от богатства и знатного происхождения. Во время набега половцев он был пленен и подвергнут жестоким мучениям.

Несмотря на страдания, Никон сохранил веру и смирение. Согласно преданию, по молитвам он был чудесным образом освобожден и перенесен обратно в монастырь. Его пример — напоминание о верности христианским идеалам даже в самых тяжелых обстоятельствах.

close Никон Печерский Wikimedia Commons

Православная церковь 24 декабря также чтит память: • мученика Миракса Египтянина;

• мучеников Акепсия и Аифала;

• преподобного Луки Столпника, иеромонаха;

• священномученика Феофана (Ильминского), епископа Соликамского, и с ним двух священномучеников и пяти мучеников;

• священномученика Николая Виноградова;

• священномученика Иоанна Богоявленского.



Рождественский сочельник у католиков

Сочельник — день духовной подготовки к Рождеству Христову. В католической традиции богослужение в этот день носит название «вигилия». Праздник связан с ожиданием чуда Рождества и воспоминанием о Вифлеемской звезде.

В этот день верующие посещают мессы, которые начинаются вечером и часто переходят в ночное богослужение. Особое место занимает семейный ужин, предваряемый чтением Евангелия и общей молитвой.

Традиция обмена облатками (круглыми листками пресного теста с изображениями на рождественские темы или христианскими символами) и оставленное за столом пустое место символизируют открытость, память о близких и готовность принять каждого, кто нуждается в тепле и поддержке.

Народные праздники и приметы 24 декабря

Никонов день

Никонов день на Руси отмечали в память о святом Никоне Печерском. В этот праздник обращали особое внимание на солнце и свет, веря, что они способны отогнать темные силы. Считалось, что молитвы, произнесенные сегодня, принесут душевное спокойствие. В Никонов день крестьяне продолжали готовиться к холодам, утепляли избы и чинили одежду.

Существовали и обрядовые традиции, связанные с приворотами и наблюдением за природой. Например, можно было загадать заветное желание, после чего отломить яблочную ветвь и поставить ее в воду в тепле. Если к Рождеству она даст листочки, желание исполнится.

Приметы

Солнечные лучи словно тянутся к земле — к скорой вьюге.

Если вокруг солнца появляются светлые отсветы — жди морозы.

Если пища при готовке переливается через край — небо скоро затянет тучами.



Вороны беспокойно кружат — надвигается буря.



Если белки собираются в одном дупле — скоро наступят сильные холода.



Какие исторические события произошли 24 декабря

1777 год — капитан Джеймс Кук во время экспедиции в Тихом океане открыл остров, который позже получил название остров Рождества.



— капитан Джеймс Кук во время экспедиции в Тихом океане открыл остров, который позже получил название остров Рождества. 1801 год — английский инженер Ричард Тревитик продемонстрировал первый в истории паровой автомобиль, положив начало развитию самоходного транспорта.



— английский инженер Ричард Тревитик продемонстрировал первый в истории паровой автомобиль, положив начало развитию самоходного транспорта. 1865 год — в США создана организация Ку-клукс-клан, сыгравшая мрачную роль в истории страны и расовых отношений.

close Собрание Ку-клукс-клана недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. 13 февраля 1925 года AP

1906 год — канадский изобретатель Реджинальд Фессенден провел первую музыкальную радиопередачу, ознаменовав рождение радиовещания.



— канадский изобретатель Реджинальд Фессенден провел первую музыкальную радиопередачу, ознаменовав рождение радиовещания. 1914 год — английские и немецкие солдаты устроили негласное перемирие на Западном фронте Первой мировой войны.

1951 год — Ливия получила независимость и стала суверенным государством под названием Соединенное Королевство Ливия во главе с королем Идрисом I.



— Ливия получила независимость и стала суверенным государством под названием Соединенное Королевство Ливия во главе с королем Идрисом I. 1958 год — Верховный Совет СССР принял закон о реформе системы образования, введя обязательное восьмилетнее обучение и положив начало созданию сети ПТУ.



— Верховный Совет СССР принял закон о реформе системы образования, введя обязательное восьмилетнее обучение и положив начало созданию сети ПТУ. 1979 год — состоялся первый успешный запуск европейской ракеты-носителя «Ариан», открывший новую страницу в истории космонавтики.



— состоялся первый успешный запуск европейской ракеты-носителя «Ариан», открывший новую страницу в истории космонавтики. 1982 год — в СССР прошел первый полет опытного образца тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан».



— в СССР прошел опытного образца тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан». 1991 год — Российская Федерация официально заняла место СССР в Организации Объединенных Наций.

Дни рождения и юбилеи

В 1703 году родился Алексей Чириков — русский мореплаватель и исследователь северной части Тихого океана.



— русский мореплаватель и исследователь северной части Тихого океана. В 1818 году родился Джеймс Прескотт Джоуль — английский физик, один из основателей термодинамики.



— английский физик, один из основателей термодинамики. В 1868 году родился Эмануил Ласкер — немецкий шахматист, чемпион мира.



— немецкий шахматист, чемпион мира. В 1888 году родился Майкл Кертис — американский кинорежиссер, лауреат «Оскара».



— американский кинорежиссер, лауреат «Оскара». В 1901 году родился Александр Фадеев — советский писатель и общественный деятель, журналист, военный корреспондент, автор романа «Молодая гвардия».



— советский писатель и общественный деятель, журналист, военный корреспондент, автор романа «Молодая гвардия». В 1903 году родилась Любовь Добржанская — народная артистка СССР, известна по таким картинам, как «Берегись автомобиля» и «Ирония судьбы».



— народная артистка СССР, известна по таким картинам, как «Берегись автомобиля» и «Ирония судьбы». В 1905 году родился Говард Хьюз — американский предприниматель, инженер, пионер авиации, режиссер и продюсер, обладатель одного из самых крупных состояний в США в 1960-е годы.



— американский предприниматель, инженер, пионер авиации, режиссер и продюсер, обладатель одного из самых крупных состояний в США в 1960-е годы. В 1906 году родился Джеймс Хедли Чейз — английский писатель, автор детективных романов.



— английский писатель, автор детективных романов. В 1924 году родился Виктор Балашов — советский и российский диктор Всесоюзного радио и Центрального телевидения, народный артист РФ.



— советский и российский диктор Всесоюзного радио и Центрального телевидения, народный артист РФ. В 1936 году родился Анатолий Равикович — актер театра и кино, народный артист РСФСР, стал популярным благодаря роли Льва Евгеньевича Хоботова в фильме «Покровские ворота».



— актер театра и кино, народный артист РСФСР, стал популярным благодаря роли Льва Евгеньевича Хоботова в фильме «Покровские ворота». В 1945 году родился Лемми — музыкант, лидер группы Motörhead.

close Основатель Motorhead Лемми в Мюнхене, 1986 год Fryderyk Gabowicz/picture alliance/Global Look Press

В 1946 году родился Леонид Филатов — актер, режиссер и поэт, автор пьесы «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

Кто отмечает дни рождения

85 лет исполняется Григорию Криссу — олимпийскому чемпиону по фехтованию.



— олимпийскому чемпиону по фехтованию. 72 года исполняется Елене Шаниной — народной артистке РФ, получившей известность благодаря роли Эллочки-людоедки в фильме «12 стульев».



— народной артистке РФ, получившей известность благодаря роли Эллочки-людоедки в фильме «12 стульев». 55 лет исполняется Олегу Скрипочке — космонавту, Герою России.



— космонавту, Герою России. 53 года исполняется Рики Мартину — певцу и лауреату премии «Грэмми».

close Рики Мартин Jordan Strauss/AP

51 год исполняется Стефани Майер — американской писательнице, автору серии книг «Сумерки».



— американской писательнице, автору серии книг «Сумерки». 43 года исполняется Диме Билану — певцу, автору песен, заслуженному артисту РФ, первому российскому победителю «Евровидения».