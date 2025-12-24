СМИ: эстонцы скупают горошек и майонез на фоне слухов о запрете оливье

Postimees: в Эстонии фейк о запрете оливье повысил спрос на майонез и горошек

В канун Нового года жители Эстонии массово скупают консервированный горошек и майонез из-за слуха о запрете салата оливье. Об этом сообщает издание Postimees.

«В последнее время в соцсетях активно распространяется информация том, что в Эстонии якобы планируют запретить оливье, а за его приготовление людей ждут внушительные штрафы», — пишет издание.

Как отмечается, в публикациях городских групп и каналов идет речь о том, что инициатива запрета исходит от эстонских властей — как попытка избавиться от всего, что ассоциируется с советским прошлым. Также в распространяемых сообщениях идет речь о штрафах от €100 до €500, либо назначении общественных работ за приготовление традиционного салата. Дополнительно утверждается, что эстонская полиция якобы может проводить рейды по квартирам горожан, и проверять отсутствие блюда на столах. Также сообщается, что эстонское МВД якобы планирует открыть горячую линию для сообщений о «нарушителях».

При этом журналисты предупреждают, что эта информация не соответствует действительности. Несмотря на то, что новость оказалась фейком, она породила ажиотаж среди жителей Эстонии, которые стали активнее скупать ингредиенты традиционного новогоднего блюда.

