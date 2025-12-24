На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России обнаружили кишечную палочку в икре ряда торговых марок

Роскачество обнаружило кишечную палочку в икре пяти торговых марок
true
true
true
close
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Эксперты Роскачества провели исследование некоторых торговых марок икры лососевых рыб, в пяти из которых они обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщили РИА Новости в организации.

Там заявили, что под проверку попала продукция следующих торговых марок: «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра», «Очень нежная», «365 дней», «Камчатское море», «Меридиан», »Москва на волне», «Путина», «Ашан», «Корсаков», «Тунгутун», «Авача», «Вкусвилл», «Сахалинский Икорный Дом», «МорМер», «Тунайча», «Горчаков», Metro Chef. Во всех проверенных товарах отсутствуют патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла, сульфитредуцирующие клостридии, золотистый стафилококк и плесень. Кроме того, в продукции не нашли паразитов и их личинок.

«Бактерии группы кишечной палочки были выявлены в икре пяти торговых марок: «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра». У икры «МорМер», «Горчаков» выявлено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность. — «Газета.Ru»)», — сказали в организации.

По итогам исследования ряд из этих производителей заявил о проведении внутренних проверок, усилении контроля качества продукции и дополнительной работе с персоналом.

До этого сообщалось, что россияне в 2025 году на фоне удачной путины лососевых и снижения медианной стоимости красной икры стали чаще отдавать предпочтение деликатесу в упаковках по полкилограмма.

Ранее эксперт объяснил, как выбрать качественную красную икру.

