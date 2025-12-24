Швейцария, присоединившись к антироссийским санкциям ЕС, нанесла ущерб своей репутации нейтральной страны. Такое заявление сделал РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

Дипломат отметил, что Берн несет экономические потери из-за закрытия российского рынка и воздушного пространства. Однако главный ущерб, по его словам, нанесен имиджу страны.

«Пожалуй, самый большой вред от антироссийских рестрикций – удар по репутации швейцарского нейтралитета. Реноме нейтральной страны изрядно потускнело», — сказал Гармонин.

Швейцария не является членом Европейского союза (ЕС) и НАТО, придерживаясь политики постоянного вооруженного нейтралитета, что позволяет ей выступать в роли посредника. При этом она сотрудничает с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира» и участвует в миротворческих миссиях, а также входит в Шенгенскую зону и ЕАСТ для интеграции в европейский рынок без членства в ЕС.

После 2022 года отношения Швейцарии с Россией резко ухудшились: Берн присоединился к санкциям ЕС, заморозил российские активы, запретил трасты, а дипломатическое и экономическое взаимодействие свелось к минимуму.

Ранее сообщалось, что Швейцария может начать поставлять вооружения в зоны конфликтов.