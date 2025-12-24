На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В новых документах по делу Эпштейна обнаружены многочисленные упоминания Трампа

Минюст США рассекретил тысячи страниц по делу Эпштейна, где фигурирует Трамп
House Oversight Committee Democrats/Reuters

Новая порция рассекреченных документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна содержит многочисленные упоминания президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на опубликованные министерством юстиции США материалы.

Среди почти 30 тысяч страниц фигурирует, в частности, электронное письмо прокурора от января 2020 года, в котором утверждается, что Трамп летал на частном самолете Эпштейна чаще, чем считалось ранее. В документе говорится о восьми перелетах в период с 1993 по 1996 год, в том числе с несовершеннолетними пассажирами, которые могли бы стать свидетелями по делу сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл. Само ведомство подчеркивает, что эти утверждения не имеют доказательств и являются «необоснованными».

Также в новой подборке обнаружено поддельное письмо, якобы написанное Эпштейном осужденному за сексуальные преступления врачу гимнастической сборной США Ларри Нассару. Ранее ФБР уже подтвердило фальсификацию этого документа.

Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в России оценили шансы на импичмент Трампу.

Все новости на тему:
Политическая карьера Трампа
