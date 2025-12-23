«Под строгим контролем спецслужб». Башара Асада заметили в элитном ресторане в Москве

NYT: посетитель ресторана в «Москве-Сити» рассказал о встрече с Асадом

Экс-президента Сирии Башара Асада увидели в одном из элитных ресторанов «Москвы-Сити». По информации NYT, официанты просили посетителей воздерживаться от фотографирования. Бывший сирийский лидер продолжает жить в России под контролем спецслужб, изучает русский язык и снова совершенствует свои знания в офтальмологии, утверждает The Guardian. Тем временем его дочь в рамках «специального соглашения» перебралась в ОАЭ.

Бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей продолжает жить в России, его заметили в ресторане Sixty на 62-м этаже башни «Федерация» столичного делового центра «Москва-Сити», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Сирийский посетитель <…> не удивился, когда официанты попросили его воздержаться от фотографирования», — говорится в публикации.

Ресторан Sixty «регулярно принимает членов российской политической элиты и зарубежных знаменитостей». Асад был одним из высокопоставленных гостей , утверждает NYT.

По информации издания, изначально Асады «под строгим контролем российских спецслужб» остановились в отеле Four Seasons, стоимость проживания в котором достигает $13 тыс. в неделю. После этого их перевезли в двухэтажный пентхаус в башне «Федерация». Издание Die Zeit утверждает, что в собственности семьи Асада 20 роскошно декорированных квартир в «Москве-Сити».

«Позже <…> Асада перевезли на виллу в уединенный пригород Рублевка, к западу от Москвы», — отметила NYT.

Российские службы безопасности продолжают охранять экс-президента Сирии и контролировать его передвижения, семье Асада запретили делать публичные заявления, заявили собеседники издания.

Правительство Асада было свергнуто в декабре 2024 года группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), ее лидер Ахмед аш-Шараа возглавил страну. Асад вместе с семьей «по гуманитарным причинам» получил убежище в России. В конце сентября 2025 года сирийский суд выдал ордер на его арест. По данным агентства SANA, ордер был выдан по обвинениям, «связанным с событиями в Дераа в 2011 году», когда в городе прошли антиправительственные акции.

2 октября Telegram-канал Mash со ссылкой на Сирийский центр по правам человека (SOHR) сообщил, что Асада пытались отравить. Позже глава МИД России Сергей Лавров опроверг эту информацию.

По данным Reuters, аш-Шараа на переговорах с Путиным 15 октября собирался потребовать выдачи Асада, чтобы провести над ним суд.

Чем Асад занимается в Москве?

Асад, получивший медицинское образование в Дамаске и Лондоне, сейчас посещает занятия по офтальмологии в Москве, утверждает The Guardian.

«Он изучает русский язык и снова совершенствует свои знания в офтальмологии. Это его страсть, деньги ему явно не нужны. Еще до начала войны в Сирии он регулярно занимался офтальмологической практикой в Дамаске», — отметил друг семьи Асада, поддерживающий с ними связь.

По мнению собеседника издания, целевой аудиторией Асада «может быть богатая элита Москвы» .

«У него впервые появилось много свободного времени, он должен его на что-то тратить. Так почему бы не на любимую профессию, которой ему не дали в свое время заниматься?» — поделился житель Дамаска в беседе с mk.ru.

Сейчас Асад «ведет очень тихую жизнь», у него «очень мало контактов с внешним миром» , узнала The Guardian. По информации Die Zeit, он проводит много времени за онлайн-играми. Несмотря на это, бывший сирийский лидер запланировал интервью с RT и «популярным американским подкастером», он ждет разрешения от российских властей на появление в СМИ.

Кроме того, в Москве обосновался младший брат Асада Махер — экс-главнокомандующий четвертой бронетанковой дивизией Сирии. Его заметили рядом с жилым комплексом Capital Towers неподалеку от «Москвы--Сити». Также Махера видели в кальянном баре в развлекательном комплексе «Афимолл».

NYT обратила внимание, что братья по-разному относятся к своим бывшим соратникам — Махер в отличие от Башара оказывал им финансовую поддержку.

«Специальное соглашение» с ОАЭ

Тем временем дети Асада — Зейн, Хафез и Карим — приспосабливаются к новой жизни. Они вместе с матерью Асмой, которой удалось вылечиться от лейкемии, проводят много времени за покупками и «наполняют свой новый российский дом предметами роскоши», пишет The Guardian.

«Они немного ошеломлены. Думаю, они все еще находятся в состоянии шока. Они просто привыкают к жизни без статуса первой семьи», — поделился собеседник издания.

Дочь Башара Асада Зейн сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах, как и дочь его младшего брата Махера — Шам. Обе недавно отметили 22-летие. По информации NYT, старшие члены семьи Асада заключили «специальное соглашение» с эмиратскими властями, которое позволяет их детям оставаться в стране.

Издание выяснило, что Зейн учится в филиале Сорбонны в Абу-Даби, а в июне окончила МГИМО. 24-летний сын бывшего президента Сирии Хафез «исчез из поля зрения общественности» после публикации в феврале видео, в котором он изложил свою версию бегства семьи из Дамаска.