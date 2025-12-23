Начальник генштаба Ливии погиб в авиакатастрофе под Анкарой

Глава генштаба Ливии Мухаммед аль-Хаддад погиб в авиакатастрофе под Анкарой

Начальник Генерального штаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и его сопровождающие погибли в результате крушения самолета после вылета из Анкары. Об этом заявил глава базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамид Дбейба.

«Мы получили известие о гибели начальника генштаба армии Ливии Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих», — говорится в официальном заявлении Дбейбы.

Всего на его борту находились пять человек.

По информации телеканала NTV, причиной крушения, предварительно, стала техническая неисправность. Агентство IHA сообщило, что в районе Хаймана произошел сильный взрыв.

О потере самолета, на борту которого находился глава генштаба Ливии, с радаров, сообщил телеканал NTV. По его данным, связь с воздушным судном пропала вскоре после взлета. Воздушное пространство над турецкой столицей было закрыто для полетов.

Ранее в США назвали ответственных за крушение самолета с российскими чемпионами.