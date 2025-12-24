На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финансист допустил, что долги россиян и бизнеса резко вырастут в 2026 году

Финансист Селезнев: долги россиян и бизнеса по налогам вырастут на 20% в 2026 году
true
true
true
close
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Долги россиян и бизнеса по налогам вырастут еще на 20% в 2026 году по сравнению с 2025 годом, когда произошло увеличение тоже на 20%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Увеличение объема долгов населения и бизнеса по налогам на 20% и более выглядит реалистичным. Среди ключевых причин — высокая стоимость заемных средств на фоне жесткой денежно-кредитной политики, рост налоговой нагрузки, а также кумулятивный эффект прошлых лет: по уже накопленным долгам продолжают начисляться пени и проценты, привязанные к ключевой ставке ЦБ. Рост долгов населения и бизнеса является общей проблемой для многих стран, однако причины в каждом случае различаются», — отметил Селезнев.

По его словам, в Китае основная долговая нагрузка по налогам приходится на региональные бюджеты и строительные компании, что связано с попытками поддерживать высокие темпы экономического роста в предыдущие годы. В США значительную задолженность формируют домохозяйства и федеральное правительство на фоне избыточного потребления, добавил финансист. В Европе и Японии долговая нагрузка в большей степени сосредоточена в бюджетах, что объясняется дорогой социальной политикой и старением населения, уточнил Селезнев.

Он подчеркнул, что в России рост долгов по налогам обусловлен стагнацией экономики, усиленной значительными государственными расходами последних лет. При отсутствии ускорения экономического роста налоговая задолженность может оставаться одним из устойчивых факторов давления на финансовое положение бизнеса и граждан в 2026 году, заключил Селезнев.

По данным Росстата, долги россиян и бизнеса по налогам в 2025 году достигли рекордного размера — 3,26 триллиона рублей (+20% за год).

Ранее россиянам напомнили о необходимости уплаты налогов на доходы от сдачи квартир.

