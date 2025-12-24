На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Верховный суд заявил о нарушении нижестоящими судами прав покупательницы квартиры Долиной

Верховный суд: нижестоящие суды существенно нарушили права Полины Лурье
Нижестоящие суды, отобрав без компенсации у Полины Лурье купленную у Ларисы Долиной квартиру, грубо нарушили права покупательницы. Об этом, ссылаясь на решение Верховного суда РФ, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что при рассмотрении дела судами нижестоящих инстанций были существенно нарушены нормы материального права в отношении Лурье. Так, суды неправомерно не применили двустороннюю реституцию, проигнорировав соответствующую статью Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с Гражданским кодексом при двусторонней реституции восстанавливается первоначальное положение дел для обеих сторон сделки в случае признания ее недействительной. Поэтому если одна из сторон сделки получает назад проданное имущество, то другая должна в полном объеме получить уплаченные за него средства.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Лурье. Дело о выселении передавшей мошенникам выручку от покупки народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее в Петербурге суд вернул квартиру женщине, купившей жилье по «схеме Долиной».

Скандал вокруг Долиной
