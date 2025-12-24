Риттер: Россия уничтожит штаб НАТО за час в случае атаки на Калининград

В случае нападения НАТО на Калининградскую область последует мгновенный и крайне жесткий ответ со стороны России. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Риттер прокомментировал слова командующего сухопутными войсками НАТО генерала Кристофера Донахью о возможности «отключить свет» в Калининграде. Бывший разведчик назвал подобные заявления безосновательными и опасными.

«Россия уничтожит командный пункт НАТО в течение часа», — подчеркнул Риттер, оценивая возможные последствия реальной атаки.

Эксперт также отметил, что подобная риторика западных военных свидетельствует о стремлении к дальнейшей эскалации напряженности с Москвой.

В декабре бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие страны НАТО могли бы в случае необходимости нанести удар по Калининградской области из-за угрозы со стороны России.

В ходе прямой линии российский президент Владимир Путин дал понять, что Россия будет уничтожать угрозы Калининградской области в случае их появления.

Ранее в Британии призвали Запад отказаться от идеи блокады Калининграда.