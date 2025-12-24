Назван максимальный размер единого пособия на детей в 2026 году

Максимальный размер единого пособия на детей в России с 1 января 2026 года увеличится до 100% регионального прожиточного минимума (ПМ) на ребенка и в среднем по стране составит около 18 371 рубля. Это на 6,8% выше уровня 2025 года за счет индексации прожиточного минимума, рассказала «Газете.Ru» председатель Социал-демократического союза женщин России, эксперт Агентства стратегических инициатив, экс-вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

«В Москве максимальный размер выплаты достигнет 21 903 рублей, что обеспечит более заметный рост поддержки для столичных семей. Базовый размер единого пособия по-прежнему будет составлять 50% от детского прожиточного минимума региона. При подтвержденной нуждаемости выплата может быть увеличена до 75% или 100% ПМ, что позволяет семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума частично компенсировать инфляцию на базовые нужды», — отметила Епифанова.

По ее словам, при этом даже максимальный размер пособия не покрывает всех расходов на ребенка. Траты на детские сады, образование и дополнительные услуги зачастую превышают уровень прожиточного минимума, особенно на фоне роста цен, подчеркнула эксперт АСИ.

Она добавила, что для обеспечения достойного уровня жизни семей с детьми необходимы дополнительные меры поддержки — региональные доплаты, использование материнского капитала и налоговые льготы. Без комплексной помощи давление на семейные бюджеты в условиях экономической нестабильности сохранится, заключила Епифанова.

Единое пособие на детей — это ежемесячная государственная выплата малообеспеченным семьям с детьми, которая действует в России с 1 января 2023 года. Оно заменило сразу несколько прежних пособий и объединило их в одну меру поддержки. Выплату назначает Социальный фонд России. Единое пособие могут получить семьи с детьми от рождения до 17 лет включительно, с доходом ниже регионального прожиточного минимума на душу населения, прошедшие оценку нуждаемости (учитываются доходы, имущество, занятость взрослых).

