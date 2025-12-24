На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД предупредили россиян о мошенниках из «военкомата»

В России появилась новая схема мошенничества с допуском на территорию военкомата
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники под предлогом оформления пропуска на территорию военкомата похищают паспортные данные и СНИЛС. Об новой схеме обмана сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Согласно схеме, жертве поступает звонок от неизвестного, который представляется сотрудником военкомата и «вызывает» мужчину для оцифровки личных данных. Аферист сообщает, что военкомат является режимным объектом, поэтому для прохода понадобится либо повестка, либо пропуск. В итоге он предлагает оформить пропуск, так как повестку он выслать «пока не может».

Как отмечают в полиции, злоумышленникам помогает уверенность в изложении аргументов. В итоге жертву убеждают назвать серию, номер паспорта, кем выдан документ, а также указать номер СНИЛС. Этих данных злоумышленникам оказывается достаточно, после чего они как правило прерывают разговор.

В МВД рекомендуют россиянам для получения повесток обращаться в военкомат самостоятельно, и не не сообщать неизвестным лицам свои персональные данные по телефону.

До это стало известно о новой схеме мошенничества с «бесплатной» косметикой от парфюмерного гипермаркета «Золотое яблоко». Злоумышленники подходят к людям на улицах, представляются сотрудниками магазина и предлагают получить в подарок парфюм за отзыв в приложении. После передачи «подарка» они требуют символическую оплату на свой счет.

Ранее юный россиянин отдал мошенникам 820 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку.

