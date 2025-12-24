проект

Назван один из самых частых симптомов, которые появляются при перегрузке психики

Врач Кулиев: при перегрузке психики люди часто страдают от бруксизма

true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами и сжатие челюстей из-за спазма жевательных мышц, которое чаще происходит во время сна (но может случаться и днем) — может быть симптомом сильной нагрузки для психики, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры ортопедической стоматологии Пироговского университета Рахим Кулиев.

«Бруксизм — классический пример психосоматического расстройства, где психическое напряжение находит физическое выражение (телесный симптом). Когда психика не справляется с перегрузкой, напряжение сбрасывается через самую сильную и готовую к действию группу мышц — жевательную. Челюсть — одна из самых реактивных на стресс зон («стиснуть зубы и терпеть»). Причем часто бруксизм приводит к головным болям, болям в височно-нижнечелюстном суставе, что только усиливает стресс. Появляется порочный круг. Таким образом, лечить только зубы, не затрагивая психологическую причину, часто бывает малоэффективно в долгосрочной перспективе», — отметил врач.

Профилактика бруксизма направлена на две основные причины: стресс и неправильную нагрузку на зубочелюстную систему.

«Если бруксизм уже есть, необходимо комплексное лечение у стоматолога (для защиты зубов и коррекции прикуса) и работа с первопричиной — часто с привлечением невролога, сомнолога или психотерапевта», — заключил доктор.

Ранее стало известно, что снижение температуры тела ниже 35°C оказалось смертельно опасным.

