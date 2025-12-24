Россиянам напомнили, почему зимой глазам нужна защита от ультрафиолета

Зимой снег отражает большую часть ультрафиолета, даже если солнце скрыто и кажется, что света немного. Многие щурятся, чувствуют резь и сухость после короткой прогулки. Специалист офтальмологического центра «Зрение» Хадижат Сулейманова объяснила в беседе с «Газетой.Ru», почему глаза получают высокую дозу УФ зимой и какие очки нужны в городе.

«Ощущение «не жарко — значит, солнечного света мало» ошибочно. УФ-излучение не связано с температурой. Снег отражает до 80–90% ультрафиолета и действует как зеркало. Часть лучей идет сверху, часть — обратно от поверхности земли», — объяснила она.

Облачность снижает яркость, но пропускает значительную долю ультрафиолета. Поэтому в серый день человек щурится меньше, но глаза получают двойную дозу света: прямую и отраженную. Так возникает ложное ощущение безопасности, хотя нагрузка на роговицу и хрусталик остается высокой.

«Высокая доза ультрафиолета за короткое время может вызвать фотокератит — ожог роговицы. Первые признаки появляются через 6–12 часов: резь, ощущение песка, слезотечение, покраснение, светобоязнь, затуманенное зрение.

Даже без полного ожога регулярная нагрузка увеличивает риск хронической сухости, усиления чувствительности к свету, образования птеригиума (разрастание конъюнктивы), ускоренного развития катаракты и возрастных изменений макулы», — предупредила врач.

Каждый эпизод небольшой, но годами накапливается. Это делает даже короткие зимние прогулки без очков значимым фактором риска.

Легкие формы фотокератита проходят почти незаметно, поэтому их часто путают с усталостью или ветром. Характерны:

— жжение, резь, ощущение инородного тела;

— слезотечение и желание тереть глаза;

— усиленная чувствительность к свету;

— покраснение, отечность век, ореолы вокруг источников света;

— головная боль.

Если подобные симптомы появляются после прогулки по снегу без очков, особенно при ярком небе или возле воды, стоит учитывать роль ультрафиолета.

«Главный параметр очков — защита от УФ. Подходящая маркировка: UV400 или «100% UV protection». Она означает, что линзы блокируют почти весь спектр вредного излучения. Степень затемнения с УФ-защитой напрямую не связана.

Оправа должна закрывать глаз по вертикали и бокам, чтобы уменьшить поток отраженного света. Подходят модели со средней посадкой, крупные овальные формы и оправы с легким изгибом. Людям с высокой чувствительностью подходят более обтекаемые варианты», — добавила эксперт.

Для города достаточно фильтра 2–3 категории. Очень темные линзы четвертой категории в мегаполисе не нужны: они уменьшают видимость и создают лишний дискомфорт.

Поляризационные линзы снижают блики от снега, льда и мокрого асфальта. Они не заменяют УФ-защиту, но делают изображение комфортнее и уменьшают напряжение глаз.

«Глаза не восстанавливают ультрафиолетовую нагрузку. Каждая прогулка по 15–20 минут дает небольшой, но устойчивый вклад. Со временем эта доза складывается в значимое воздействие. Это касается обычных городских ситуаций: прогулка с собакой, дорога до транспорта, игры на горке, обеденная пауза на улице. Такие эпизоды происходят ежедневно в течение всей зимы. При регулярном повторении нагрузка на роговицу и хрусталик увеличивается. Это повышает риск сухости, птеригиума, катаракты и возрастных изменений макулы», — сказала она.

Зимой кожа вокруг глаз более чувствительна к сухому воздуху, холоду и свету. Чтобы не усиливать раздражение:

— крем с SPF наносить тонко, не подводя его к линии роста ресниц;

— выбирать мягкие формулы с минимальным риском раздражения;

— избегать косметики с крупными блестками и волокнами, которые могут попасть в глаз;

— давать крему впитаться 10–15 минут перед выходом;

— использовать мягкие средства для снятия макияжа, не тереть веки.

Полноценная УФ-защита и аккуратный уход помогают снизить нагрузку на глаза зимой и уменьшить риск повреждений, связанных с отраженным светом.

