На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвала продукты, которые повышают риск диабета и рака

Нутрициолог Цвинария: сосиски и сладкая выпечка повышают риск диабета и рака
true
true
true
close
Shutterstock

Регулярное употребление маргарина, сосисок, сладкой выпечки и подслащенных напитков значительно повышает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Об этом РИА Новости рассказала президент Независимой ассоциации интегративных специалистов в индустрии здоровья, нутрициолог Антонина Цвинария.

По словам эксперта, растительные жиры, маргарин и спреды, содержащиеся в кондитерских изделиях и фастфуде, способствуют увеличению веса и повышают уровень «плохого» холестерина. Переработанное мясо (сосиски, колбасы) классифицируется как канцероген, повышающий риск колоректального рака.

Чрезмерное употребление мучного, сладкого и ультраобработанных продуктов вызывает резкие скачки сахара в крови, нарушает регуляцию аппетита и провоцирует воспалительные процессы. Также опасны сладкие газированные напитки и энергетики, перегружающие поджелудочную железу.

«Пора признать, что не существует безопасной дозы алкоголя. Он нарушает микробиоту, ухудшает сон и мешает детоксикации печени», — отметила Цвинария.

19 декабря врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова заявила, что обезжиренные молочные продукты не помогут снизить вес и могут вызвать проблемы со здоровьем, особенно у женщин.

Ранее врач рассказала, что поможет эффективно похудеть к Новому году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами