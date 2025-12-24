Эксперт назвала продукты, которые повышают риск диабета и рака

Нутрициолог Цвинария: сосиски и сладкая выпечка повышают риск диабета и рака

Регулярное употребление маргарина, сосисок, сладкой выпечки и подслащенных напитков значительно повышает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Об этом РИА Новости рассказала президент Независимой ассоциации интегративных специалистов в индустрии здоровья, нутрициолог Антонина Цвинария.

По словам эксперта, растительные жиры, маргарин и спреды, содержащиеся в кондитерских изделиях и фастфуде, способствуют увеличению веса и повышают уровень «плохого» холестерина. Переработанное мясо (сосиски, колбасы) классифицируется как канцероген, повышающий риск колоректального рака.

Чрезмерное употребление мучного, сладкого и ультраобработанных продуктов вызывает резкие скачки сахара в крови, нарушает регуляцию аппетита и провоцирует воспалительные процессы. Также опасны сладкие газированные напитки и энергетики, перегружающие поджелудочную железу.

«Пора признать, что не существует безопасной дозы алкоголя. Он нарушает микробиоту, ухудшает сон и мешает детоксикации печени», — отметила Цвинария.

