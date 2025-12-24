В Совете Федерации выступили против понижения минимальных баллов ЕГЭ

Сенатор Мурог: в СФ не видят необходимости понижения минимальных баллов по ЕГЭ

Снижение минимальных проходных баллов по обязательным предметам ЕГЭ может ослабить мотивацию школьников и подорвать авторитет системы экзаменов. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог в беседе с ТАСС.

Сенатор отметил, что, согласно исследованиям, для 91% старшеклассников основным источником стресса перед экзаменами являются их собственные ожидания, а 39% оценивают свой уровень стресса как высокий. По его словам, понижение планки даже на 1–2 балла допустимо лишь в исключительных случаях, например при смене образовательных стандартов.

«Регулярное послабление рискует ослабить мотивацию учащихся и авторитет системы оценки», — сказал Мурог.

Минобрнауки России 17 декабря утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году.

Согласно официальному документу, минимальный балл по химии и биологии увеличится с 39 до 40 баллов, по физике — с 39 до 41 балла, на экзамене по информатике потребуется как минимум 46 баллов, на экзамене по истории порог увеличен до 40 баллов, а по иностранному языку нужно будет набрать вместо минимальных необходимых ранее 30 баллов — 40. Изменения минимального порога коснутся не только бюджетных, но и платных мест.

Минимальные баллы останутся без изменения для таких предметов, как русский язык, профильная математика, география, обществознание и литература.

Ранее стало известно, что российские школьники могут использовать слово «лабубу» в сочинениях ЕГЭ.