Россиянам дали совет, как не допустить дефицита личного бюджета

«Моифинансы.рф»: к дефициту личного бюджета ведут импульсивные траты
Ja Crispy/Shutterstock/FOTODOM

К дефициту личного бюджета россиян приводят импульсные и неконтролируемые покупки, риск которых особенно возрастает в преддверии новогодних праздников. Об этом «Газете.Ru» сказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Даже финансово дисциплинированным людям в этот период сложно удержаться от спонтанных трат. Чаще всего лишние покупки связаны с отсутствием планирования, маркетинговыми приемами продавцов и эмоциональным состоянием покупателей. Так, при отсутствии учета расходов, четкого списка покупок и заранее установленного лимита соблюдать финансовую дисциплину становится сложно. Дополнительное давление создают маркетинговые уловки в магазинах: базовые товары часто расположены в глубине торгового зала, а по пути к ним покупателя окружают акции, скидки и яркие витрины. В результате в корзине незаметно оказываются ненужные мелочи, товары «про запас» и покупки из прикассовой зоны», — отметила Дайнеко.

По ее словам, еще одним фактором является эмоциональное и физиологическое состояние россиян: походы в магазин на голодный желудок, в состоянии усталости или стресса повышают вероятность необдуманных приобретений. Желание порадовать себя, подчеркнуть статус или соответствовать стереотипам нередко подталкивает к покупкам не по карману, особенно при росте доходов, предупредила Дайнеко.

Чтобы сократить лишние траты, эксперт рекомендовала отправляться за покупками с четким перечнем необходимых товаров и заранее установленным лимитом расходов. Для этого Дайнеко посоветовала использовать отдельную банковскую карту и не пополнять ее при превышении установленной суммы. Перед оплатой корзины эксперт призвала еще раз пересмотреть покупки и оставить только действительно нужное.

По словам эксперта, акции и программы лояльности могут быть полезны для бюджета, однако приобретать товары «впрок» исключительно ради скидок специалисты не советуют. Также Дайнеко рекомендовала делать паузу перед покупкой на эмоциях — хотя бы на сутки. Если вещь оказалась лишней, важно помнить о возможности возврата и не спешить снимать бирки и выбрасывать упаковку, посоветовала эксперт.

Она призвала расставлять финансовые приоритеты и оценивать альтернативу спонтанным тратам. Сэкономленные средства можно направить в накопления или на запланированные цели — путешествия или крупные покупки, подчеркнула Дайнеко. По ее словам, даже небольшие, но регулярные импульсивные траты за год могут вылиться в значительные суммы, поэтому анализ ненужных расходов является важным элементом финансовой дисциплины.

Ранее был развеян миф об эффективности экономии на мелочах.

