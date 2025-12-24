На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Четыре самолета из России вынужденно сели в Самарканде

Четыре самолета из РФ сели в Самарканде из-за тумана в аэропортах Узбекистана
true
true
true
close
Toby Melville/Reuters

Четыре пассажирских самолета, летевших из России в Узбекистан, совершили вынужденную посадку в Самарканде из-за тумана в аэропортах Бухары, Ургенча и Термеза. Об этом сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в ряде аэропортов Узбекистана Международный аэропорт Самарканд принял несколько рейсов в качестве запасного аэродрома», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, речь идет о рейсах HY9608 и SU1876, следовавших по маршруту Москва — Бухара; рейсе HY9638 Санкт-Петербург — Ургенч и рейсе A47055 Москва — Термез. Рейс С6317 Стамбул — Наманган также сел в Самарканде по решению экипажа в связи с тем, что один из пассажиров почувствовал себя плохо.

22 декабря самолет, выполнявший рейс из Дубая в Екатеринбург, вынужденно сел в аэропорту Ашхабада из-за разницы в показаниях топлива. Командир воздушного судна обнаружил расхождение в показаниях топлива и, руководствуясь инструкциями и требованиями безопасности, отключил двигатель и совершил благополучную посадку на ближайшем аэродроме.

Ранее летевший из Египта в Россию самолет экстренно сел в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами