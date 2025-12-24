Четыре самолета из России вынужденно сели в Самарканде

Четыре самолета из РФ сели в Самарканде из-за тумана в аэропортах Узбекистана

Четыре пассажирских самолета, летевших из России в Узбекистан, совершили вынужденную посадку в Самарканде из-за тумана в аэропортах Бухары, Ургенча и Термеза. Об этом сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в ряде аэропортов Узбекистана Международный аэропорт Самарканд принял несколько рейсов в качестве запасного аэродрома», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, речь идет о рейсах HY9608 и SU1876, следовавших по маршруту Москва — Бухара; рейсе HY9638 Санкт-Петербург — Ургенч и рейсе A47055 Москва — Термез. Рейс С6317 Стамбул — Наманган также сел в Самарканде по решению экипажа в связи с тем, что один из пассажиров почувствовал себя плохо.

22 декабря самолет, выполнявший рейс из Дубая в Екатеринбург, вынужденно сел в аэропорту Ашхабада из-за разницы в показаниях топлива. Командир воздушного судна обнаружил расхождение в показаниях топлива и, руководствуясь инструкциями и требованиями безопасности, отключил двигатель и совершил благополучную посадку на ближайшем аэродроме.

Ранее летевший из Египта в Россию самолет экстренно сел в Турции.