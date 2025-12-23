Президент Украины Владимир Зеленский накануне анонсировал санкции против граждан Китая, которых Киев подозревает в сотрудничестве с российской военной промышленностью. Заявление украинского лидера не осталось незамеченным в Пекине. В МИД Китая подчеркнули, что выступают против односторонних санкций, которые нарушают международное право, и призвали Украину «немедленно исправить свои ошибки».

Украине необходимо исправить свои ошибки, заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь в ответ на угрозы украинского президента Владимира Зеленского ввести новые санкции против китайских граждан и компаний.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не санкционированы Советом Безопасности ООН. Мы призываем украинскую сторону немедленно исправить свои ошибки », — цитирует его портал Huanqiu.

Дипломат подчеркнул, что Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний и граждан.

Кроме того, Линь Цзянь обратил внимание, что Китай поддерживал тесные контакты как с Россией, так и с Украиной, и «всегда был привержен прекращению огня и боевых действий», а также содействовал переговорам.

« Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира , и будет продолжать играть конструктивную роль в этом отношении», — добавил официальный представитель МИД КНР.

Накануне Зеленский анонсировал санкции против граждан Китая, которых Киев подозревает в сотрудничестве с военной промышленностью России.

«Будет по меньшей мере один пакет санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью, и это не только лица из России, но, в том числе, и из Китая», — написал он в своем Telegram-канале.

Санкции также затронут тех, кто поддерживает российскую специальную военную операцию на Украине и продвигает влияние России в СМИ, и коснутся спортсменов, которые используют карьеру и внимание людей к спорту для «глорификации (восхваления) российской агрессии». Рестрикции будут введены до конца года, уточнил Зеленский.

Украинский президент не скрывает своего негативного отношения к Китаю. В частности, 10 декабря он поручил Службе внешней разведки Украины «более предметно» отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином в аспектах, касающихся национальных интересов Украины, Европы и США.

В Китае заявили о подготовке Западом плана по свержению Зеленского Страны Запада готовят план по отстранению президента Украины Владимира Зеленского от власти. Об этом... 15 ноября 10:59

Украинский лидер также утверждал, что поражение России не отвечает интересам Китая. Он обвинял Пекин в отсутствии интереса прекратить «если не всю войну, то хотя бы удары по территории Украины». По его словам, попытки Украины воздействовать на Россию через КНР не приносят результатов. Зеленский призывал партнеров повлиять на Китай, чтобы тот «применил свое влияние на Россию ради завершения войны».

«[Председатель КНР] Си [Цзиньпин] сказал мне, что не будет продавать оружие. Я знаю одно: Китай помогает России. Китай не помогает Украине. Китай не заинтересован в нашей победе и поражении России», — отметил Зеленский в ходе пресс-конференции в октябре.

Китай выступил против использования замороженных активов РФ Китай выступает против использования Евросоюзом (ЕС) замороженных российских активов. Об этом заявил... 17 декабря 10:40

«Мания величия»

Стремление Зеленского ввести санкции против Китая демонстрирует его желание произвести впечатление на США и Евросоюз, считает член Совета по внешней и оборонной политике, доктор экономических наук Андрей Климов.

«Это заболевание — мания величия. По факту санкции [против Китая] кардинально ни на что не повлияют. Зеленский пытается убедить свое ближайшее окружение в том, что он еще представляет какую-то значимость . Очевидно, что это не действует ни на Москву, ни на Вашингтон и уже мало впечатляет европейцев», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Климов обратил внимание, что «после всех историй, связанных, например, с выпуском новой директивы в США», все это «выглядит смехотворно», особенно, когда Зеленский «пытается угрожать».

СМИ: Украина может стать главным элементом в планах Китая Китай планирует сделать Украину новым центром своей инициативы «Один пояс, один путь». Об этом пишет... 11 ноября 11:37

Эксперт подчеркнул, что заявление украинского лидера не относится к «сенсационному». По его мнению, это «очередное свидетельство нездоровья людей, которые выполняют функции марионеток».

Климов выразил уверенность, что украинские санкции никак не скажутся на жизни граждан КНР.