СМИ: США могут захватить еще один танкер, связанный с Венесуэлой

Береговая охрана США может предпринять попытку захватить третий нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой, но ждет подкрепления. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника и осведомленного источника.

«Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, прежде чем предпринять попытку высадиться на борт и захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, за которым она следит с воскресенья», — говорится в сообщении.

В нем также сказано, что экипаж танкера отказался допустить на борт сотрудников береговой охраны. Поэтому высадиться на Bella 1, в том числе с помощью вертолета, могут попытаться группы реагирования на угрозы морской безопасности.

Американцы уже перехватили у берегов Венесуэлы несколько нефтяных танкеров в рамках блокады, объявленной президентом США Дональдом Трампом.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми».

