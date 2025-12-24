На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США ввели визовые санкции против экс-комиссара Евросоюза

Госдеп США ввел визовые санкции в отношении бывшего еврокомиссара Бретона
Global Look Press

Власти Соединенных Штатов ввели визовые ограничения в отношении бывшего комиссара по вопросам внутреннего рынка и цифровых услуг Европейского союза Тьерри Бретона. Об этом в социальной сети X сообщила заместитель государственного секретаря США Сара Роджерс.

Она напомнила, что Бретон являлся одним из главных разработчиков европейского закона о цифровых услугах. Именно на его основании еврочиновник в августе 2024 года опубликовал письмо с угрозами владельцу соцсети X Илону Маску, который собирался брать онлайн-интервью у тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Кроме Бретона, санкции вводятся также против британского политического консультанта Имрана Ахмеда, руководителей базирующейся в Германии НКО Анна-Лены фон Ходенберг и Жозефины Баллон и главы британской НКО Клэр Мелфорд. Все они обвиняются в попытках цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.

12 сентября сообщалось, что администрация США пригрозила иностранцам возможным введением визовых ограничений за неуважительные публикации в соцсетях о покушении на американского политического активиста Чарли Кирка.

Ранее в Европе заявили о расколе в 80-летнем альянсе с США.

