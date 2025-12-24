На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Японии ожидается самый низкий уровень рождаемости с 1899 года

«Асахи»: Япония в 2025 году установит антирекорд рождаемости за 127 лет
PhotographyByMK/Shutterstock/FOTODOM

В этом году в Японии ожидается самый низкий уровень рождаемости за последние 127 лет. Об этом сообщает газета «Асахи».

Согласно подсчетам издания, в 2025 году в стране родится 667,5 тыс. детей. В прошлом году рождаемость Японии впервые упала ниже отметки в 700 тыс. Это самые низкие показатели с 1899 года, когда начали вести такую статистику.

Новая оценка рождаемости значительно ниже прогноза Национального института исследований народонаселения и социального обеспечения, который предполагал, что в 2025 году родится 749 тыс. детей.

В материале отмечается, что если снижение рождаемости в Японии продолжится, то это приведет к сокращению числа трудоспособных работников и ускорит во многих отраслях экономики дефицит рабочей силы.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе Прямой линии отметил драматическую ситуацию с рождаемостью в некоторых государствах, в том числе Японии и Южной Корее.

Ранее в Госдуме предложили последовать примеру Японии для повышения рождаемости.

