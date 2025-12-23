Флот, который построит Трамп. Что известно о новых боевых кораблях США?

Полковник Ходаренок: корабли «класса Трамп» не будут крупнейшими в мире

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске масштабной программы строительства линейных кораблей «класса Трамп». По его словам, это будут самые большие из когда-либо построенных кораблей. Действительно ли это так и почему «золотой флот» президента США готовится к битвам давно минувших эпох — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, президент США Дональд Трамп представил масштабную программу обновления Военно-морских сил.

США намерены построить два линкора «совершенно нового класса», которые, как заявлено, станут крупнейшими надводными боевыми кораблями в истории американского флота.

Для начала отметим, что термина «линейный корабль» как такового в английском языке нет. Есть понятие battleship, что у нас обычно переводят как линейный корабль. Согласно классификации американских кораблей, линкорам присваивают бортовые номера ВВ. Например, ВВ-63 «Миссури».

Теперь о том, что линейные корабли «класса Трамп» будут крупнейшими в истории ВМС США. Заявлено, что водоизмещение новых линкоров составит 30-40 тыс. тонн. Но они откровенно не тянут на крупнейшие . К примеру, полное водоизмещение того же ВВ-63 «Миссури» (который давным-давно уже корабль-памятник) составляет 58 тыс. 460 тонн, а водоизмещение новейшего авианосца ВМС США «Джеральд Форд» — 98 тыс. 425 тонн.

close Mass Communication Specialist 1st Class William Spears/US Navy

Отход от традиций

Теперь о названии головного корабля «класса Трамп» — USS Defiant («Дерзкий», «Непокорный»). Согласно классификации американских кораблей, Defiant представляет собой BBG-1 (то есть Battleship, guided missile, можно сказать, линкор с управляемыми ракетами).

Он призван заменить программу DDG-X, разрабатываемую с 2022 года. Напомним, DDG(X) или Next-Generation Guided-Missile Destroyer представляла собой программу эсминцев УРО нового поколения и, похоже, теперь ее принято заменить на «линкоры Трампа». Так что, скорее всего, USS Defiant не столько «линкор Трампа», сколько «супер-эсминец Трампа». Да и похоже крейсера и эсминцы как термины отходят в прошлое.

close Визуализация нового класса линкоров «TRUMP CLASS», о котором президент США Дональд Трамп объявил во время пресс-конференции в Палм-Бич, Флорида, 22 декабря 2025 года Naval Sea Systems Command

Надо сказать, что и в названии нового линкора заметно некоторое отклонение от американских традиций. Обычно линкоры в США получали наименование в честь штатов («Миссури», «Висконсин», «Нью-Джерси» и т. д.), авианосцы в последнее время называют как правило в честь президентов США («Рональд Рейган», «Джордж Буш», «Гарри Труман» и др.), крейсера именуются в честь знаменитых битв, в которых принимали участие США («Геттисберг», «Анцио», «Нормандия», «Ченселлорвилл» и др.), эсминцы получают имя адмиралов («Спрюэнс», «Митшер»). Хотя, разумеется, везде есть исключения из этих правил.

А вот наименование головного корабля «класса Трамп» USS Defiant («Дерзкий», «Непокорный») как-то выбивается из всех американских традиций. Вполне возможно, что имя этого корабля навеяно фильмом «Звездный путь». Именно в этой ленте появляется звездолет USS Defiant (NX-74205).

Вооружение «линкора Трампа»

Длина нового «линкора Трампа» — 260-270 м, ширина — 32-35 м, осадка — 7,3-9,1 м. Скорость корабля достигает 35 узлов.

Говорить о вооружении USS Defiant (BBG-1) в деталях, наверное, еще несколько преждевременно, но, по всей видимости, корабль будет оснащен:

— крылатыми ракетами морского базирования с ядерными боевыми частями типа SLCM-N (об этой ракете еще толком ничего неизвестно),

— 128 унифицированными корабельными установками вертикального пуска Mk 41,

— двумя лазерами по 600 кВт (оптимальными для уничтожения низколетящих крылатых ракет),

— двумя зенитными ракетными комплексами непосредственной самообороны RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM),

— 155-мм артиллерийскими установками AGS разработки компании BAE со сверхскоростными снарядами типа HVP (Hyper Velocity Projectile),

— четырьмя 30-мм пушками Mk44 Bushmaster II производства Northrop Grumman Corporation.

Разумеется, это далеко не полный перечень оружия и оборудования перспективного корабля. И в этом плане, скорее всего, будут изменения.

В частности, рассматривается возможность установки 12 больших ячеек для запуска гиперзвуковых ракет типа Conventional Prompt Strike (CPS).

«Я утвердил план строительства двух новых линкоров — самых больших из когда-либо построенных. Мы назовем их «Трамп-класс». Они будут самыми быстрыми, самыми красивыми и в сто раз мощнее любого линкора в истории», — заявил президент США.

Министр ВМФ Джон Фелан добавил, что «будущий линкор «класса Трамп», USS Defiant будет самым большим, смертоносным, универсальным и красивым военным кораблем в Мировом океане.

Корабль спроектирован так, чтобы идти в атаку с самыми мощными орудиями, и это именно то, что определяет линейные корабли класса «Трамп»: наступательная огневая мощь самых мощных орудий нашей эпохи. Этот корабль предназначен не только для того, чтобы отбивать атаки. Он достанет врагов».

Считается, что строительство первых двух кораблей займет около двух с половиной лет, а расходы на программу составят порядка $26 млрд. В перспективе судостроители планируют сдать ВМС США сначала до 10, а затем до 20-25 кораблей этого проекта. Президент США подчеркнул, что лично участвует в разработке дизайна USS Defiant.

close Визуализация нового класса линкоров «TRUMP CLASS», о котором президент США Дональд Трамп объявил во время пресс-конференции в Палм-Бич, Флорида, 22 декабря 2025 года Naval Sea Systems Command

Спуск на воду головного корабля запланирован на 2028 год. «Непокорные» должны «внушать страх» противникам Соединенных Штатов и обеспечить американское доминирование на морях и океанах.

А нужны ли линкоры?

Между тем война на море стремительно меняет свой облик и это со всей определенностью продемонстрировал военный конфликт на Украине. Крупные надводные корабли в боях XXI-го века будут подвергаться систематическим атакам многочисленных «волчьих стай» надводных и подводных безэкипажных катеров, ударам дальнобойных противокорабельных крылатых ракет, часть из которых будет в гиперзвуковом исполнении.

И надо особо подчеркнуть, что подобные сравнительно небольшие по цене и в то же время высокоэффективные средства нападения решительно ставят вопрос о выживаемости в ходе боевых действий линкоров президента США и авианосцев.

Так что вполне возможно, что «золотой флот» Трампа образцово подготовится к войнам на просторах Мирового океана, но битвам давно минувших эпох.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).