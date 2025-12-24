проект

Названо простое действие, которое в два раза снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Врач Евдокимов: контроль сахара в крови вдвое снижает риск сердечных заболеваний

Thanakorn.P/Shutterstock/FOTODOM

Исследования показывают, что контроль уровня сахара в крови вдвое снижает риск сердечных заболеваний, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Федор Евдокимов.

«Сахарный диабет может ухудшить состояние человека с болезнью сердца и привести к осложнениям. Но про сахарный диабет знают многие и относятся к этому заболеванию очень серьезно, а вот такое состояние, как нарушение толерантности к глюкозе – когда уровень глюкозы крови повышен, но диагноз диабет еще не поставлен, часто остается без внимания. И это совершенно напрасно: механизм отрицательного влияния повышенного сахара крови на сердечно-сосудистые заболевания известен давно и одной из главных причин этого отрицательного влияния на сосуды и сердце – развитие ангиопатий и нейропатий», – отметил доктор.

Повышенный сахар в крови оказывает отрицательное влияние на способность сосудов пропускать по себе необходимое количество крови для органов и тканей, что приводит к недополучению кислорода и питательных веществ. Это проявляется в появлении стенокардии, нарушений сердечного ритма и проводимости, а также нарушениях в работе головного мозга (снижения памяти и внимания), органов чувств (в первую очередь ухудшается зрение) и других систем организма.

«При снижении толерантности к глюкозе нет стойкого повышения уровня глюкозы в крови, но патологический механизм уже запущен. Постоянный контроль уровня сахара в крови, как доказано, вдвое снижает риск сердечных заболеваний и пренебрегать этими знаниями нельзя ни при самом диабете, ни при преддиабете, ни здоровым людям», – заключил доктор.

Ранее российские врачи научились закрывать язвы желудка с помощью ткани сердец телят.

