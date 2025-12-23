«Прорыв, за который боролись». В провинции Альберта приняли петицию об отделении от Канады

СВС News: в Альберте одобрили сбор подписей об отделении от Канады

В провинции Альберта одобрили петицию об отделении региона от Канады. Теперь авторам инициативы предстоит собрать почти 180 тысяч подписей в поддержку проведения референдума. Они утверждают, что выход провинции из состава страны готовы поддержать не менее 240 тысяч жителей. Однако общественники столкнулись с сопротивлением со стороны бывшего премьер-министра Альберты Томаса Лукашука, который называет своих оппонентов «сепаратистами».

Избирательная комиссия канадской провинции Альберта одобрила гражданскую петицию об отделении региона от Канады, сообщает телеканал CBC News.

«Избирательная комиссия Альберты объявила об одобрении гражданской петиции, направленной на вынесение на референдум жителей Альберты вопроса о возможности отделения от Канады», — отмечается в публикации.

Теперь инициаторам проекта — некоммерческой организации Alberta Prosperity Project («Проект процветания Альберты») — необходимо до конца декабря назначить финансового директора. После этого авторам петиции в течение четырех месяцев предстоит собрать почти 178 тысяч подписей в поддержку проведения референдума .

«Это тот прорыв, за который мы боролись», — отреагировала Alberta Prosperity Project в социальных сетях.

Общественники уже подавали заявку на проведение аналогичного референдума. Они планировали задать в петиции вопрос: «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта станет суверенным государством и перестанет быть провинцией в составе Канады?». Однако судья из Альберты признал такой вопрос неконституционным.

После этого власти провинции скорректировали правила проведения референдумов по инициативе граждан, что позволило авторам инициативы бесплатно направить повторную заявку с обновленным вопросом и обойти судебный запрет. Теперь перед жителями Альберты поставят следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта должна перестать быть частью Канады и стать независимым государством?».

Примечательно, что петицию создали на фоне заявлений со стороны президента США Дональда Трампа о том, что Канада должна стать 51-м штатом. Глава Белого дома считает, что Оттава «целиком и полностью зависит от Соединенных Штатов».

Чем известна Альберта? Альберта — одна из десяти провинций Канады, расположена в западной части страны. Столица — город Эдмонтон. Население провинции превышает 4,2 млн человек. Площадь Альберты составляет 661 848 квадратных километров, это четвертая по величине провинция Канады после Квебека, Онтарио и Британской Колумбии.



Альберта известна как богатый источник полезных ископаемых. Провинция экспортирует нефть, газ и промышленную продукцию, в основном в США.



В 2023 году объем производства Альберты составил $350 млрд, что составляет 15% ВВП Канады.



Сторонники и противники

Петицию о выходе Альберты из состава Канады готовы подписать не менее 240 тысяч жителей провинции, утверждает генеральный директор Alberta Prosperity Project Митч Сильвестр. Он рад перспективе, что жители провинции вскоре смогут сами решать свою судьбу.

«От этого выиграет каждый житель Альберты, и, на мой взгляд, это обеспечит детям Альберты, моим детям и моим внукам гораздо более светлое будущее, иначе я бы этим не занимался», — цитирует его St. Albert Gazette.

По мнению Сильвестра, провинции необходимо действовать самостоятельно из-за ограничений Оттавы на добычу нефти и «туманных перспектив» в результате изменений на федеральном уровне после выборов.

«Что касается последних выборов, на которых либералы одержали победу после десяти лет абсолютно жестокого правления, я считаю, что у нас нет абсолютно никаких шансов когда-либо снова выиграть выборы в Альберте», — добавил глава организации.

Однако Alberta Prosperity Project столкнулась с сопротивлением со стороны бывшего премьер-министра Альберты Томаса Лукашука — представителя организации Alberta Forever Canada («Альберта — навсегда с Канадой»), которая называет своих оппонентов «сепаратистами». В начале декабря избирательная комиссия Альберты одобрила его петицию за оставление провинции в составе Канады.

«Наша команда будет более чем готова противостоять сепаратистам и представить убедительные аргументы в пользу того, почему Альберта должна остаться в составе Канады», — сказал Лукашук.

Референдум о дальнейшей судьбе Альберты планируют провести не позже 18 октября 2027 года — дня следующих всеобщих выборов в провинции. Премьер-министр провинции Даниэль Смит еще в мае текущего года заявила, что проведет референдум о выходе из состава Канады в 2026 году, если петиция, инициированная гражданами, соберет необходимое количество подписей, пишет The Associated Press. Смит подчеркнула, что Оттава ограничивает Альберту в добыче и экспорте нефти, из-за чего регион теряет «миллиарды долларов».