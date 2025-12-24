Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и денежные средства бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и ряда других бывших топ-менеджеров корпорации. Об этом сообщается в картотеке на сайте суда.

«Физические лица, к которым предъявлено настоящее требование, не находятся на территории Российской Федерации (...) что обуславливает необходимость принятия обеспечительных мер», — говорится в определении суда.

Под арест также попало имущество бывших членов правления компании — Юрия Удальцова, Олега Киселева, Владимира Аветисяна, Сергея Калюжного, а также кураторов проекта Андрея Кушнарева и Дмитрия Лисенкова. В «Роснано» заявили, что обеспечительные меры необходимы, потому что ответчики могут вывести активы за пределы России.

Иск к Чубайсу и бывшему руководству компании «Роснано» подало в апреле. Обеспечительные меры были наложены по иску самой государственной корпорации, которая требует взыскать убытки, предположительно связанные с действиями ее предыдущего руководства. Одновременно с гражданским разбирательством продолжаются расследования в рамках нескольких уголовных дел, включающих обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении государственных средств. Генеральная прокуратура осуществляет проверку деятельности Чубайса в период его руководства «Роснано» и в качестве спецпредставителя президента.

Ранее экс-главу дочки «Роснано» осудили за финансовые махинации.