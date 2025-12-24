Раскрыто, сколько будет стоить сладкий новогодний подарок в России

РИА Новости: сладкий новогодний подарок в РФ в среднем будет стоить 524 рубля

Спрос на детские подарки в России в преддверии Нового года показал существенный рост. Особенно это касается сладких наборов, сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты аналитиков «Атол».

«Наибольшую динамику показали сладкие подарки: их приобретали на 73% чаще, чем годом ранее. Средняя стоимость покупки составила 524 рубля», — заявили эксперты, которые провели исследование обезличенных данных продаж за октябрь-декабрь 2024 и 2025 годов — по 7,6 млн чеков.

При этом продажи конструкторов выросли на 34%, средний чек за такой товар составил 1254 рубля. А спрос на куклы увеличился на 23%, средняя цена покупки подобной игрушки составила 1579 рублей.

Повышенным спросом также пользовались игрушечные машинки на радиоуправлении. Количество их продаж выросло на 44%. Средний чек за этот товар составил 1218 рублей.

До этого исследование показало, что в качестве подарков на Новый год россияне все чаще выбирают персонализированные впечатления и цифровые сервисы.

