Еще один беспилотник попытался атаковать Москву

Собянин: сбит еще один БПЛА, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

Незадолго до этого Собянин заявил, что средства ПВО сбили дрон, направлявшийся к Москве.

В ночь на 24 декабря официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в районе московского аэропорта Домодедово ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. По его словам, в связи с предпринятыми мерами авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Также Кореняко отметил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Кремле заявили, что попытки Украины атаковать Москву беспилотниками направлены на «пиар-эффект».