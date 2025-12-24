В Москве рядом с местом, где позавчера убили генерала, произошел новый взрыв. Пострадали полицейские

В ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы произошел взрыв. Около 1:30 самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома близ здания ОМВД, расположенного на улице Елецкая, 37.
По информации СМИ, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное или брошенное в машину. Характер и мощность СВУ не раскрываются. На место происшествия в течение нескольких минут прибыли подразделения полиции, скорой помощи, МЧС, а также саперы и кинологи.
Очевидцы сообщали, что практически сразу после «хлопка» во дворе появились автомобили экстренных служб.
«Грохот услышали, но не такой громкий, как позавчера (во время покушения на генерала Фанила Сарварова. — «Газета.Ru»). Рядом находится ОМВД, поэтому службы приехали довольно быстро», — рассказали жители района MSK1.RU.
Пострадавшие
В результате взрыва пострадали двое сотрудников дорожно-патрульной службы, сообщила прокуратура Москвы. Сотрудники ДПС были госпитализированы.
Ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили о возможной гибели пострадавших от полученных ран.
Однако Следственный комитет (СК) на момент публикации этого материала не подтверждал информацию о смерти полицейских, указывая лишь на факт их ранения и оказания медицинской помощи.
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на улице Елецкой. На месте работали следователи и криминалисты Главного следственного управления, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Москвы.
Подрыв генерала Сарварова
Этот взрыв стал вторым подобным инцидентом в этом районе за последние трое суток.
Утром 22 декабря на соседней улице Ясеневой был подорван автомобиль Kia Sorento, в котором находился начальник Управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Взрыв произошел во дворе дома №12, когда офицер садился в машину. От полученных ранений он скончался.
Следственные органы квалифицировали произошедшее как убийство и возбудили уголовное дело.
В настоящее время следствие проверяет, связаны ли между собой два взрыва, произошедшие в Орехово-Борисово в течение нескольких дней.