В Москве рядом с местом, где позавчера убили генерала, произошел новый взрыв. Пострадали полицейские

При взрыве на юге Москвы пострадали полицейские, позавчера там взорвали генерала

В Москве в районе Орехово-Борисово Южное произошел взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома вблизи здания ОМВД. В результате инцидента пострадали двое сотрудников дорожно-патрульной службы, они госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Позавчера на соседней улице подорвали начальника Управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

В ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы произошел взрыв. Около 1:30 самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома близ здания ОМВД, расположенного на улице Елецкая, 37.

По информации СМИ, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное или брошенное в машину. Характер и мощность СВУ не раскрываются. На место происшествия в течение нескольких минут прибыли подразделения полиции, скорой помощи, МЧС, а также саперы и кинологи.

Очевидцы сообщали, что практически сразу после «хлопка» во дворе появились автомобили экстренных служб.

«Грохот услышали, но не такой громкий, как позавчера (во время покушения на генерала Фанила Сарварова. — «Газета.Ru»). Рядом находится ОМВД, поэтому службы приехали довольно быстро», — рассказали жители района MSK1.RU.

close Кадр видео: Telegram-канал «SHOT»

Пострадавшие

В результате взрыва пострадали двое сотрудников дорожно-патрульной службы, сообщила прокуратура Москвы. Сотрудники ДПС были госпитализированы.

Ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили о возможной гибели пострадавших от полученных ран.

Однако Следственный комитет (СК) на момент публикации этого материала не подтверждал информацию о смерти полицейских, указывая лишь на факт их ранения и оказания медицинской помощи.

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на улице Елецкой. На месте работали следователи и криминалисты Главного следственного управления, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Москвы.

Подрыв генерала Сарварова

Этот взрыв стал вторым подобным инцидентом в этом районе за последние трое суток.

Утром 22 декабря на соседней улице Ясеневой был подорван автомобиль Kia Sorento, в котором находился начальник Управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Взрыв произошел во дворе дома №12, когда офицер садился в машину. От полученных ранений он скончался.

Следственные органы квалифицировали произошедшее как убийство и возбудили уголовное дело.

В настоящее время следствие проверяет, связаны ли между собой два взрыва, произошедшие в Орехово-Борисово в течение нескольких дней.