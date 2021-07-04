В США могут начать использовать бустерные дозы вакцин от COVID-19

Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Джеффри Зинтс сообщил, что власти США в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране готовы использовать так называемые бустерные (третьи) дозы вакцин против COVID-19. Об этом он сказал в эфире телеканала CBS.

По его словам, американские власти готовы отдать соответствующее распоряжение, если ученые придут к выводу, что это нужно для дальнейшей борьбы с пандемией.

«У нас есть планы на случай чрезвычайных обстоятельств, у нас есть запасы», — отметил Зинтс.

Он уточнил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято по итогам клинических исследований, которые продолжаются.

Ранее сообщалось, что AstraZeneca испытывает вакцину-бустер от коронавирусной инфекции. В фармацевтической компании предполагают, что результаты испытаний станут известны к концу года.