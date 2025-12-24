На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песчаные волны на дне Северного Ледовитого океана угрожают судоходству

В Баренцевом море исследователи обнаружили опасные для судов песчаные гряды
Arseniy Rossikhin/Shutterstock/FOTODOM

Перемещение песчаных волн по дну Баренцева моря представляет опасность для судоходства, и может привести к обнажению подводных коммуникаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН.

Как отмечается, исследователи на борту судна «Академик Николай Страхов» зафиксировали у острова Колгуев и полуострова Канин песчаные гряды высотой до восьми метров, образованные гидрофизическими процессами.

«Миграция и изменение характеристик песчаных волн представляют опасность для судоходства. Дальнейшее развитие этих процессов может привести к обнажению подводных коммуникаций, повышая риск повреждения находящихся на дне трубопроводов и кабелей», — отмечают исследователи.

В августе 2023 года завершилась модернизация научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов». На него установили 44 единицы современного научного оборудования для геологических работ, которое позволяет отобрать пробы воды и грунта с глубины свыше шести тысяч метров, а также оценить состояние атмосферы, поверхности океана и его водной толщи.

Ранее судно «Академик Николай Страхов» потеряло управление.

