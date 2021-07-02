Путин подписал закон об ограничении парниковых выбросов
Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на то, чтобы урегулировать в России хозяйственную и иную деятельность, приводящую к выбросам в атмосферу парниковых газов. Также документ вводит понятие «целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов». Он будет устанавливаться на основе поглощающей способности лесов и экосистем, а также необходимости устойчивого развития. Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут реализовывать климатические проекты по сокращению выбросов.
Ранее Путин заявил, что из-за выбросов Земля может по климатическим условиям приблизится к Венере, и человечество должно сделать все, чтобы минимизировать свой вклад в этот процесс. Глава России привел мнение ученых, которых считают, что климат на Земле может из-за выбросов подойти к опасной черте.