Онищенко заявил, что пока нет необходимости вакцинировать детей

Пока нет необходимости вакцинировать от коронавируса подростков и детей, но если это потребуется, то нужно будет создать специальную детскую вакцину. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время в структуре заболевших мало детского населения.

Врач отметил, что для прививок от других болезней, в том числе от гриппа, также есть взрослые вакцины и детские вакцины, поэтому новый препарат нужен и от коронавирусной инфекции.

При этом Онищенко добавил, что вопрос о детской вакцинации пока открытый без однозначного ответа, который требует тщательного экспертного обсуждения. По его словам, из-за увеличения случаев болезни среди несовершеннолетних большинство экспертного сообщества склоняется к тому, что следует прививать, в том числе детей.

Ранее Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) впервые признала, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса.