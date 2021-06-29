Порядка 90% новых случаев заражения коронавирусом в России приходятся на индийский штамм

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 90% новых случаев заражения коронавирусом в России приходятся на индийский штамм. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с этим Гинцбург призвал россиян вакцинироваться, даже тех, кто переболел, чтобы постоянно иметь высокие титры проективных антител в крови.

«И когда вирус попадает к нам, не дай бог, и мы будем инфицированы, чтобы он встретился сразу же с высокой концентрацией антител, которые его будут нейтрализовать», — объяснил он.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов заявил, что заболевшие коронавирусом стали выделять больше частиц инфекции.

В свою очередь врач-педиатр Кирилл Калистратов назвал способ дополнительной защиты от индийского штамма COVID-19.