Мединский напомнил о «героической» борьбе Дании с фашизмом

Мединский: в 1940 году Дания спустя два часа сложила оружие перед Германией
Дания в годы Второй мировой войны сложила оружие спустя два часа после того, как нацисты из Германии пересекли границу королевства. Об этом напомнил помощник президента России Владимир Мединский в своем Telegram-канале, иронично назвав это «героической» обороной датской армии.

Он напомнил, что немецкие войска перешли границу Дании 9 апреля 1940 года в 05:15 утра. Спустя 2 часа 10 минут, в 07:25, король Дании Кристиан Х приказал своим войскам сложить оружие.

«Героическая» оборона Дании обошлась ее армии в 36 человек убитыми и ранеными, а оккупация немецкому корпусу — [в] около 20», — написал Медицинский.

Он добавил, что в 1945 году датский остров Борнхольм от нацистов освобождали советские солдаты.

21 января президент США Дональд Трамп во время выступления на Международном форуме в Давосе заявил, что Соединенные Штаты поступили «очень глупо», вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон планирует добиться от Дании передачи Гренландии, чтобы развернуть на территории острова систему противоракетной обороны «Золотой купол».

Ранее Путин вспомнил неудобный факт о Дании на фоне споров с США из-за Гренландии.

