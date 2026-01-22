Трамп заявил о готовности Ирана вести переговоры с США

Иран готов переговорам с США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на церемонии учреждения Совета мира в Давосе.

«Иран хочет говорить, и мы будем говорить», — сказал он.

Комментируя атаку США на иранские ядерные объекты в июне 2025 года, Трамп заявил, что Иран «был в двух месяцах от создания ядерного оружия».

21 января министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с резким предупреждением в адрес США. По его словам, мощные вооруженные силы исламской республики «без колебаний ответят всем, что у нас есть, если мы подвергнемся новой атаке».

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты — иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

