Юная пианистка обвинила сотрудника филармонии в домогательствах и была отчислена

Юная пианистка лишилась места в Свердловской детской филармонии после жалобы на домогательства, сообщает «Свет Екатеринбург».

По данным Telegram-канала, 18-летняя Соня обвинила двух коллег в приставаниях после ситуации, которая произошла в стенах учреждения культуры и даже попала на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как двое мужчин подходят вплотную к девушке, чтобы ее поприветствовать. Пострадавшая утверждает, что в этот момент сотрудник филармонии Иван, который старше на 5-7 лет, коснулся внутренней стороны ее бедра, а музыкант Иван обнял во время разговора, произошедшего уже на следущий день.

В близких или дружеских отношениях отношениях Соня с этими молодыми людьми никогда не состояла, поэтому возмутилась и написала директору филармонии Людмиле Скосырской. После этого с девушкой и коллегами, которые назвали ее «стукачкой» и заявили, что она «все придумала», провели беседу. В итоге мужчин никак не наказали, а Соню отчислили, угрожая написать плохую харакристику в вуз, якобы потому, что она «не справлялась» с работой в оркестре.

В разговоре с изданием «Подъем» директор учреждения заявила, что бывшая ученица устроила скандал, потому что хотела «какого-то дополнительного внимания», подчеркнув, что отчисление не связано с поданной ею жалобой.

«Обидно за молодых людей, потому что ничего нет. А когда их оговаривают, им как быть? Мы с ней встречались, она доказать это не смогла, с мальчишками переговорили, они говорят: руками не трогали, не прикасались. Мне жалко, что эта ситуация произошла», — говорит Людмила Скосырская.

