Названа сумма ущерба от посадки самолета в поле в Сибири

Ущерб от посадки самолета в поле под Новосибирском составил почти 119 млн руб
Экстренная посадка самолета на пшеничном поле под Новосибирском нанесла компании ущерб на 118,9 млн рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

«От столкновения с землей на воздушном судне были повреждены правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, колеса в количестве шести штук и тормоза в количестве четырех штук, общей стоимостью 118,9 млн рублей», — говорится в них.

12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничном поле в районе села Каменка Новосибирской области. Экипаж принял решение о посадке в поле из-за аварийной ситуации — отказа гидравлической системы. В результате приземления медицинская помощь понадобилась только пяти пассажирам. Глава Омской области Виталий Хоценко назвал летчиков героями.

Однако в сентябре 2025 года дело об аварийной посадке самолета под Новосибирском поступило в суд. По версии следствия, Белов, налетавший в общей сложности свыше 8 тыс. часов, принял ряд ошибочных решений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пилот, совершивший жесткую посадку под Новосибирском, объяснил свое решение.

