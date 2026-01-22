Названа сумма ущерба от посадки самолета в поле в Сибири

Экстренная посадка самолета на пшеничном поле под Новосибирском нанесла компании ущерб на 118,9 млн рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.
«От столкновения с землей на воздушном судне были повреждены правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, колеса в количестве шести штук и тормоза в количестве четырех штук, общей стоимостью 118,9 млн рублей», — говорится в них.
12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничном поле в районе села Каменка Новосибирской области. Экипаж принял решение о посадке в поле из-за аварийной ситуации — отказа гидравлической системы. В результате приземления медицинская помощь понадобилась только пяти пассажирам. Глава Омской области Виталий Хоценко назвал летчиков героями.
Однако в сентябре 2025 года дело об аварийной посадке самолета под Новосибирском поступило в суд. По версии следствия, Белов, налетавший в общей сложности свыше 8 тыс. часов, принял ряд ошибочных решений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее пилот, совершивший жесткую посадку под Новосибирском, объяснил свое решение.