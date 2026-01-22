Размер шрифта
Трамп назвал «отличными» свои отношения с руководством Венесуэлы

Трамп: у США с новым правительством Венесуэлы отличные отношения
Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп назвал взаимоотношения США с новым правительством Венесуэлы «отличными». Об этом он сказал он на церемонии учреждения «Совета мира» в Давосе.

«У нас с новыми лидерами Венесуэлы отличные отношения. Отношения хорошие. Мы открываем страну для крупных нефтяных компаний», — отметил глава США.

До этого новостной портал Semafor со ссылкой на представителя администрации политика заявил, что Трамп сам контролирует доходы от нефти Венесуэлы.

По словам собеседника издания, все доходы от продажи первой партии венесуэльской нефти поступят в казну Боливарианской республики, потому что новое правительство «полностью сотрудничало» с Соединенными Штатами.

15 января стало известно, что США продали первую партию нефти из Венесуэлы на сумму $500 млн.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее в США заявили, что не крадут нефть Венесуэлы.

