Экс-тренер ЦСКА одной фразой ответил на слухи о приглашении возглавить «Спартак»

Тренер Слуцкий заявил, что ему неизвестно о приглашении возглавить «Спартак»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа», россиянин Леонид Слуцкий рассказал, что ему неизвестно о том, что его приглашали возглавить московский «Спартак» в декабре 2025 года, передает Sport24.

«Приглашение в «Спартак» в декабре? Мне об этом ничего не известно», — сказал Слуцкий.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

