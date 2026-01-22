Размер шрифта
Суд вернул в прокуратуру дело Эйдельман о реабилитации нацизма

Тамара Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московский городской суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом), заочно обвиняемой в реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Вынесено постановление о возвращении уголовного дела прокурору, в орган следствия», — говорится в материалах дела.

При этом суд не указал в документах причину такого решения.

В декабре прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эйдельман. Ей было заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи Уголовного кодекса России «реабилитация нацизма» и по статье «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ».

По версии следствия, в мае 2024 года на канале историка была опубликована видеозапись, в которой содержались негативные высказывания о действиях СССР в годы Второй мировой войны и ветеранах Великой Отечественной войны, а также о днях воинской славы и знаменательных датах, связанных с защитой Отечества. Кроме того, в июле того же года она распространила фейки о действиях российской армии в зоне спецоперации.

В октябре Московский суд заочно арестовал Эйдельман по делу о реабилитации нацизма.

Ранее врачи диагностировали у историка Тамары Эйдельман рак с метастазами.

