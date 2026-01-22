Размер шрифта
Врач назвал напиток, от которого нужно отказаться для здоровья мозга

Daily Mail: злоупотребление сладкой газировкой повышает риск болезни Альцгеймера
Американский невролог Остин Перлмуттер заявил, что регулярное употребление напитков с добавленным сахаром может повышать риск развития болезни Альцгеймера, и рекомендовал по возможности исключить их из рациона. Эксперта цитирует издание Daily Mail.

По словам врача, сладкие напитки не обладают высокой питательной ценностью, но при этом могут негативно влиять на здоровье мозга. В качестве аргумента Перлмуттер сослался на данные исследований, показывающих, что у людей, которые чаще всего употребляют подслащенные напитки, риск болезни Альцгеймера почти вдвое выше по сравнению с теми, кто пьет их редко или не пьет вовсе.

Невролог пояснил, что избыток сахара в рационе связан с нарушением обмена веществ и усилением хронического воспаления — процессов, которые рассматриваются как важные факторы риска нейродегенеративных заболеваний. Воспаление и метаболические сбои могут со временем ухудшать работу нейронов и ускорять возрастные изменения в мозге.

Перлмуттер отметил, что сам сознательно старается избегать сладких напитков, отдавая предпочтение воде и вариантам с минимальным содержанием сахара. По его словам, отказ от привычного сладкого вкуса может быть непростым, однако со временем вкусовые рецепторы адаптируются.

При этом врач напомнил, что отдельные продукты не могут быть единственной причиной болезни Альцгеймера: на риск ее развития влияет сочетание генетических факторов, образа жизни, питания и общего состояния здоровья.

Ранее были названы три продукта, опасных для здоровья кишечника.

