В Южно-Сахалинске приемная мать избила пятилетнюю дочь до комы

В Южно-Сахалинске девочка впала в кому после избиения приемной матерью

Девочку из Южно-Сахалинска госпитализировали после истязаний приемной матери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, ребенок подвергался избиениям со стороны опекунши почти полгода. Как сообщает astv.ru, у несовершеннолетней зафиксировали гематомы, синяки и ссадины. Пятилетний ребенок находится в коме, его состояние оценивают как критическое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью.

«В настоящее время подозреваемая задержана, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации СК РФ.

По данным журналистов, два месяца назад девочка уже поступала в медучреждение с кровоподтеками и гематомами. Тогда информацию передали в органы опеки.

Сейчас прокуратура проводит проверку. В случае, если для этого будут основания, специалисты ведомства примут меры прокурорского реагирования.

