Переход с российского на американский газ только усугубил политическую зависимость ЕС от США и привел к тому, что ЕС теряет суверенитет. Об этом заявил в интервью «Радио Спутник» политолог Александр Дудчак.

«Решения в ЕС принимаются не из экономической выгоды, а под влиянием политических факторов — в ущерб себе и населению. Это говорит о потере суверенитета», — отметил Дудчак.

По его словам, Россия никогда «не требовала политических уступок» в обмен на энергоресурсы, а американский газ стал «дорогим и управляемым инструментом влияния» США на ЕС.

Политолог подчеркнул, что в ЕС уже видят последствия своего решения. А именно переход на американский газ привел к падению уровня жизни и уходу капитала из Европы в США и Восточную Азию.

В недавнем интервью Berliner Zeitung эксперт по международным отношениям Герхард Монготт заявил, что у европейцев отсутствуют рычаги влияния на США, так как ЕС полностью зависит от американцев в вопросах безопасности и энергетики. Он отметил, что сейчас создается зависимость ЕС от американского газа, так как Европа «получает 27% газового импорта из США».

Ранее в Европарламенте назвали заявления США о Гренландии «стратегической угрозой» ЕС.