Лурье сможет взыскать с Долиной до 5 млн рублей за судебные издержки

Адвокат Кудряшов: Лурье сможет взыскать с Долиной до 5 млн за судебные издержки
РИА Новости

Юрист Александр Кудряшов рассказал «Газете.Ru», что Полина Лурье сможет взыскать с Ларисы Долиной до 5 млн рублей за судебные издержки. Окончательная сумма устанавливается судом.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказала, что новый иск будет подан через 10 дней. Сколько именно новая хозяйка квартиры в Хамовниках хочет получить от певицы, пока не раскрывается. Но юрист Кудряшов отметил, что речь может идти о нескольких миллионах.

«Сумма компенсации будет определяться судом с учетом условий соглашения адвоката и доверителя, рыночных расценок на юридическую помощь, сложности дела — включая необходимость анализа большого объема документов, проведения экспертиз, а также отсутствия единообразной практики по подобным спорам. Учитывая, что сумма иска превышает 100 млн рублей, а процесс потребует множества процессуальных действий, примерный размер взыскания может составить от 1 000 000 до 5 000 000 рублей. Окончательная сумма будет установлена судом на основе предоставленных доказательств и оценки всех обстоятельств дела», — заявил Александр Кудряшов.

Ключи от бывшей квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье получила от приставов 19 января, после того как они взломали дверь. Сама артистка на тот момент находилась на отдыхе в ОАЭ. В беседе с «Газетой.Ru» адвокат Сергей Жорин отметил, что после принудительного выселения Долиной может грозить штраф из-за отсутствия регистрации. По его словам, все вопросы с документами певица должна решить не позднее семи дней со дня прибытия на новое место жительства.

Ранее Лариса Долина заявила, что хорошо устроилась после выселения.
 
