На Западе увидели сигнал Путина в словах об Арктике и Гренландии

Президент России Владимир Путин своим заявлением об Арктике отправил важный и ясный сигнал западным странам. Об этом пишет итальянский портал L'Antidiplomatico.

«Послание ясно: по мере того, как Арктика становится новым геополитическим фронтом, Кремль утверждает внутреннюю стабильность, <…>, представляя себя глобальным игроком, прислушивающимся к своим гражданам», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, Путин четко показал Западу, что Россия может отвечать на запросы и нужды своих граждан.

Кроме того, в статье приводится высказывание российского лидера, который напомнил, как США раньше покупали земли.

Накануне Путин в контексте темы притязаний американской стороны на Гренландию заявил, что у Дании уже есть опыт продажи своих территорий США, имея в виду продажу Виргинских островов в 1917 году. Кроме того, говоря об острове, глава государства отметил, что Дания всегда относилась к Гренландии «как к колонии» и «довольно жестко, если не сказать жестоко». Путин также выразил надежду, что США и Дания все-таки «между собой разберутся».

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления.

Ранее сообщалось, что гренландцы массово скупают снаряжение для выживания на фоне притязаний США.