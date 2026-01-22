Размер шрифта
Мать 9 лет не выпускала детей из дома и не кормила, чтобы они «всегда были малышами»

Carlos Barria/Reuters

В Нью-Йорке 64-летняя жительница Бронкса была арестована по обвинению в многолетнем жестоком обращении с детьми. По версии прокуратуры, женщина почти девять лет удерживала своих сыновей-близнецов дома, лишая их полноценного питания, медицинской помощи, образования и социальных контактов, чтобы они «всегда были малышами», пишет New York Post.

Как сообщили в офисе окружного прокурора Бронкса, Лиссетт Сото Доменек обвиняется в том, что с ноября 2016 года по октябрь 2025 года фактически держала мальчиков — сейчас им по 14 лет — под домашним арестом в квартире. Расследование началось после того, как специалист по защите детей из городской службы получил несколько анонимных сообщений и прибыл по адресу. После осмотра жилья был сделан вызов в службу экстренной помощи.

По данным прокуратуры, при обнаружении дети находились в состоянии крайнего истощения: один весил около 24,5 кг, другой — около 23 кг, что значительно ниже нормы для их возраста и роста. У одного из мальчиков расстройство аутистического спектра и, как утверждают следователи, он не проходил медицинских обследований и не получал специализированной помощи.

В квартире, по словам прокуроров, были обнаружены только детские каши, бутылочки и игрушки для малышей, при отсутствии еды и предметов, соответствующих возрасту подростков. Соседи сообщили, что редко видели детей и были уверены, что они находятся на домашнем обучении. Некоторые из них отмечали, что отец мальчиков, которого недавно не стало, говорил о желании оградить семью от внешнего мира.

Окружной прокурор Бронкса Дарсел Кларк заявила, что дело касается «крайне тяжелых обвинений в систематическом лишении детей базовых условий для жизни» и подчеркнула, что власти намерены обеспечить подросткам необходимую помощь и поддержку.

