В ЕС отклонили резолюцию о недоверии главе Еврокомиссии

Европарламент отклонил резолюцию о недоверии главе Еврокомиссии фон дер Ляйен
Yves Herman/Reuters

Резолюция о недоверии председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен не набрала необходимого числа голосов на пленарной сессии Европарламента (ЕП), которая проходит на этой неделе в Страсбурге, во Франции. Трансляция голосования велась на сайте парламента.

За инициативу положительно проголосовали 165 европарламентариев, тогда как 390 выступили против, еще 10 воздержались от голосования.

Инициатором внесения третьего вотума недоверия к фон дер Ляйен выступила парламентская группа «Патриоты», возмущенная решением Евросоюза подписать соглашение о свободной торговле между ЕС и Южноамериканским общим рынком («Меркосур»).

Первые два вотума недоверия Еврокомиссии, предложенные евродепутатами в прошлом году, не увенчались успехом. Они не набрали даже четверти голосов Европарламента, причем три крупнейшие фракции в целом поддерживают Фон дер Ляйен.

Ранее СМИ заметили смягчение жесткой риторики фон дер Ляйен по одной причине.

