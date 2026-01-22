В России рассказали, о каком нерешенном вопросе по Украине говорил Уиткофф

Слова специального посланника президента США Стивена Уиткоффа о том, что осталось решить только один вопрос в рамках мирного урегулирования по Украине, могут быть правдой, но этот нерешенный вопрос является ключевым. Об этом «Газете.Ru» заявил политический обозреватель Александр Гурнов.

«Американские политики любят говорить, что мирный план по Украине согласован почти на 100%, что стороны вышли на финишную прямую и якобы остался только один вопрос. Это действительно может быть так. Однако этот один вопрос и является ключевым, потому что, скорее всего, касается территориальных уступок», — сказал политолог.

Территориальный вопрос имеет принципиальное значение, как для России, так и для Украины, напомнил Гурнов. По его мнению, американцы, говоря об успехах в переговорах, пытаются скрыть настоящие проблемы.

«Когда Уиткофф говорит о возможных зонах беспошлинной торговли, это выглядит так, что Штаты пытаются за непринципиальными вопросами, которые обсуждали стороны, скрыть реально важные проблемы, которые пока не удалось решить. То есть из ста вопросов 99 неважных действительно удалось решить, а вот один важный остался», — заключил Гурнов.

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, выступая на экономическом форуме в Давосе, заявил, что значительный прогресс удалось достичь в процессе урегулирования конфликта на Украине и все урегулирование сводится к «одному вопросу».

