Трамп пообещал демилитаризовать и восстановить сектор Газа

Президент США Дональд Трамп пообещал добиться демилитаризации сектора Газа. Об этом он заявил на церемонии подписания устава «Совета мира» по Газе, проходящей на полях ВЭФ в швейцарском Давосе.

«Мы привержены демилитаризации Газы, обеспечению ее надлежащего управления и восстановления», — сказал он.

До этого специальный посланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что сформированный американской стороной «Совет мира» будет работать не только в секторе Газа, но и в ряде других регионов мира.

16 февраля президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. К участию в работе органа были приглашены представители Европейской комиссии и более 50 стран, включая Россию, Украину и КНР.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона. Как пишет РИА Новости, всего Устав подписали представители 18 стран. Среди них — Аргентина, Турция, Казахстан, Монголия, Катар, Косово, Венгрия, Армения, Узбекистан, Парагвай, Азербайджан, Иордания, Саудовская Аравия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индонезия и сами США.

Ранее Трамп пообещал, что «Совет мира» принесет пользу.